Tat Gıda, 2024’ün son çeyreğinde 174 milyon TL kar açıkladı

MERSİN/EKONOMİ



Tat Gıda, 2024’ün son çeyreğindeki finansal ve operasyonel sonuçlarını yatırımcılarla paylaştı. Domates işleme alanında tek çatı altında Türkiye’nin en yüksek kapasitesine sahip, sektöründe Avrupa’da 5’inci, dünya klasmanında 13’üncü sırada yer alan Tat Gıda’nın 2024’teki toplam satış hacmi 136 bin ton oldu. Özellikle hazır yemek kategorisinde büyüyen Tat Gıda’nın bu segmentteki üretimi ise yüzde 67 oranında artarak 10 bin tonun üzerine çıktı. Tat Gıda, 2024 yılı toplamında 6,3 milyar TL satış gerçekleştirdi. Tat Gıda’nın 2024’te başladığı ve 2025’te yatırımlarına devam edeceği PET dolum kapasitesinin yıllık 120 milyon adete, günlük hazır yemek üretim kapasitesinin ise yıllık 230 bin adete çıkarılmasının hedeflendiği bildirildi. 2024 yılı 4’üncü çeyrekte 174 milyon TL kar açıklayan Tat Gıda’nın toplam satış hacmi yüzde 4 artarak 136 bin ton oldu. Küresel ekonomik zorluklara rağmen 4. çeyrekte brüt kar marjını yüzde 15’e yükselten Tat Gıda’nın operasyonel karlılığı artıran stratejik adımları sayesinde FAVÖK marjı yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.



Geniş tedarik ağı ve güçlü dağıtım kanalları

500’e yakın sözleşmeli çiftçi ile çalışarak Türkiye’nin en büyük domates işleme portföyünden birine sahip olan Tat Gıda, dijital tarım uygulamalarıyla hektar başına 100-110 ton seviyesinde yüksek verimlilik sağladı ve sektörde fark yarattı. Yurt içi pazarda lider markalardan biri olan Tat Gıda, indirim marketleri, ulusal ve yerel zincirler, geleneksel satış noktaları ve Horeca müşterileri dahil olmak üzere tüm satış kanallarında yaygın bir varlık gösteriyor. 45’ten fazla ülkeye ihracat yapan, Avrupa’nın önde gelen market zincirleriyle özel ihracat sözleşmeleri imzalayarak uluslararası pazarlardaki etkinliğini artıran Tat Gıda, 2024 yılında özellikle pizza sosu, ketçap ve doğranmış domates kategorileri öne çıktı.



İhracatta stratejik büyüme ve küresel zorluklara karşı dayanıklılık

2024 yılı küresel piyasalarda yaşanan fiyat baskısı ve Çin’deki üretim fazlası nedeniyle Türkiye’deki ihracatçılar için zorlu bir yıl olurken Tat Gıda bu süreçte ihracat pazarlarındaki varlığını korumayı başardı ve ihracat gelirlerinin payını yüzde 37’ye çıkartarak miktarsal olarak yüzde 24 büyüme kaydetti. Şirket, yeni pazarlarda büyüme hedeflerine yönelik olarak Moskova Prodexpo, Dubai Gulfood, İstanbul World Food ve Fransa SIAL gibi önemli fuarlara katılarak yeni müşterilerle iş birlikleri sağladı.



Sürdürülebilirlik ve yenilikçi ürün portföyü

Sürdürülebilirliği iş modelinin merkezine koyan Tat Gıda, çevresel etkilerini en aza indirmek için de önemli adımlar attı. Tat Gıda’nın bu kapsamda Manisa-Yunusemre Akçaköy’de mart ayında devreye alınacak olan Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile yıllık yaklaşık 3.800 MWh elektrik enerjisini güneşten karşılayacağı duyuruldu. Tat Gıda’nın sürdürülebilirlik alanındaki başarıları, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi LSEG ESG sıralamasında 487 şirket arasında 111’inci sıraya yükselmesiyle tescillendi.