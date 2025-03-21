Tat Gıda’nın su geri kazanım oranı yüzde 30’a ulaştı

MERSİN/EKONOMİ



Tat Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu. İklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki olumsuzluklarına dikkat çeken Veysel Memiş, dünya genelinde yaklaşık 2,2 milyar insanın güvenli bir şekilde yönetilen içme suyu hizmetlerinden yoksun olduğunu kaydetti. Su kıtlığı riskinin küresel nüfusun yüzde 40’ını etkilediğini, bu oranın 2050’ye kadar yüzde 50’ye yükselmesinden endişe duyulduğunu belirten Memiş, “Türkiye, su stresi yaşayan ülkeler arasına girdi. Kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı 1.308 metreküp. Nüfus artışıyla bu miktarın 100 metreküp azalması öngörülüyor. Mevcut projeksiyonlara göre kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarının 2050’de 1.069 metreküpe kadar düşmesi bekleniyor” dedi.



“1 milyon metreküp daha az su tüketiyoruz”

Bursa ve İzmir’deki tesislerde su tüketimini optimize etmek, su geri kazanımını artırmak ve atık su yönetimini iyileştirmek için çeşitli projeler yürüttüklerini aktaran Memiş, “2024 itibarıyla su geri kazanım oranını yüzde 30 seviyesine çıkaran şirketimiz, biyolojik arıtma tesislerinin kapasitesini artırarak Su Kirliliği Yönetmeliği’ne tam uyum sağladı. Atık suyun geri dönüşümünü desteklemek amacıyla gelişmiş filtrasyon sistemleri kullanan şirketimiz, üretim süreçlerinde suyun tekrar kullanımını teşvik eden bir misyonla ilerliyor. Verimlilik uygulamalarımız sayesinde su tüketiminde yüzde 20 tasarruf sağladık. Yıllık yaklaşık 1 milyon metreküp daha az su tüketiyoruz” diye konuştu.



Verim yüzde 28 arttı, maliyet yüzde 30 düştü

Dijital tarım programıyla da sektörde öncü bir rol üstlendiklerini dile getiren Memiş; sensör istasyonları, mobil toprak analiz cihazları, dijital böcek tuzakları ve iklim takip sistemleri gibi yenilikçi teknolojilerle çiftçilerin verimliliğini artırdıklarını ifade ederek, “Programı 20247te 12 bin dekar alanda uyguladık. Domates üretiminde verimi ortalama yüzde 28 artırmayı başardık, maliyetlerde de bölge ortalamasına göre yüzde 30 düşüş sağladık. 2024’te Fast Company Türkiye Tarım Ödülleri’nde de ‘Akıllı Tarım’ alanında birincilik ödülünü kazandık” şeklinde konuştu.