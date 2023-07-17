Tataristan Cumhurbaşkanı KSO’yu ziyaret etti

BURCU SUNA/KONYA

Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen’in ev sahipliği yaptığı, Tataristan ile Konya ticaretinin konuşulduğu ziyarete Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, Rusya Federasyonu Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Mümessili Aydar Gashigullin, Tataristan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Tarım ve Gıda Bakanı Marat Zyabbarov, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Konya Sanayi Odası Meclis Başkanı Memiş Kütükcü, Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Necip Çimen ve Konyalı sanayiciler katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya sanayisinin tarihsel gelişimi hakkında bilgiler verdi. Konya’da 11 organize sanayi bölgesi bulunduğunu, Konya OSB’nin de, Türkiye’nin en büyük 2. OSB’si olduğuna dikkat çeken Başkan Büyükeğen, “Şehir olarak geçtiğimiz yıl 3 milyar 262 milyon doları aşkın ihracat gerçekleştirdik. 3 bin 414 ihracatçı firmamız 193 ülkeye ihracat yaptı. En fazla ihracat yaptığımız sektörlerin başında ise, makine ve aksamları, otomotiv endüstrisi, hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörü ile demir ve demir dışı metaller sektörü geliyor. Savunma sanayi ihracatında ülkemizin önde gelen şehirleri arasında yer alıyoruz. Ayakkabı, plastik gibi sektörlerde de öne çıkıyoruz. Şu anda Türkiye’nin en önemli sanayi üretimi yapan illerinden biriyiz. Tataristan ile de var olan ticaretimizi daha fazla geliştirmek istiyoruz. Bunun için biz her türlü iş birliğini yapmaya hazırız” dedi.

Tataristan Ticaret ve Sanayi Odası ile temas halinde olacaklarını aktaran Başkan Büyükeğen, ilişkilerin uzun vadeli olmasını temenni ettiklerini sözlerine ekledi.

Konyalı sanayicilere Tataristan daveti

Ev sahipliğinden dolayı KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen’e teşekkür eden Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov da, Türkiye ile Tataristan arasında tarihi bağlar olduğunu, son dönemde iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin de artış gösterdiğini söyledi. Avrupalı şirketlerin Rusya’dan çıkmaya başlaması ile bölgede Tatar ve Türk şirketler için büyük fırsatlar oluştuğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Minnihanov, “Türkiye ile bizim ticaret hacmimiz 1 milyar 200 milyon dolara ulaşmış durumda. Bu her sene artmaya da devam ediyor. Türk şirketler bizim ülkemizde yatırım yapıyor, üretim yapıyorlar. Biz, Konya gibi verimli topraklar ile iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz. Ortak yapabileceğimiz işler vardır. Hem bunları konuşmak hem de Konyalı sanayicileri Tataristan’a davet etmek için Konya’ya geldik” şeklinde konuştu.

Heyet daha sonra, Konya’daki fabrikalara inceleme gezisinde bulundu.