Tavuk Dünyası’ndan İzmir’e 5 yeni restoran

Nihat DELİBAŞI



İZMİR - 2022 yılında İzmir’de restoranlarında 1.2 milyonu aşkın misafiri ağırladıklarını söyleyen Tavuk Dünyası CEO’su Volkan Mumcu, “Özgün iş modelimiz, herkesin ulaşabileceği fiyat politikası, müşteri memnuniyeti ve çalışan mutluluğu gözeten yaklaşımıkğz ile yatırımlarımızı sürdürüyoruz. 2023’te büyüme hedeflerimizde İzmir öncelikli bir yer tutuyor” dedi.

Şu anda İzmir’de 11 tanesi franchise olmak üzere toplam 16 restoranları bulunduğunu kaydeden Mumcu, artan enflasyonu fiyatlara yansıtmamaya gayret ettiklerini söyledi. İzmir restoranlarının toplam cirodaki payının yüzde 6.3 olduğunu belirten Mumcu, “Aynı zamanda büyük ve köklü üniversitelere ev sahipliği yapması İzmir’e bir öğrenci şehri kimliği de kazandırıyor. Tüm bu stratejik artılarıyla bizim için son derece değerli olan İzmir, yatırımcıların da ilgisini çekiyor. Şu anda 7 farklı yatırımcı sahipliğinde 11 franchise restoranımız bulunuyor. Bu sayı artacak” dedi.



52 farklı şehirde 278 şube

Kuruldukları 2012’den bu yana geçen 10 yılda Türkiye’nin 52 şehrinde 278 restorana ulaşarak 135 milyondan fazla misafiri ağırladıklarını, 4 bin 500 kişi istihdam ettikleri bilgisini veren Mumcu, ulaştıkları yüzde 96 müşteri memnuniyeti seviyesiyle sektörde fark yarattıklarını dile getirdi. Tavuk Dünyası menülerinin yerel lezzetlerle de harmanlandığını vurgulayan Mumcu, “Yerel lezzetleri araştırıyor ve Tavuk Dünyası yorumu ile bu lezzetleri menülerimize ekliyoruz. Örneğin Ege Bölgesi’nin özgün otlarından aldığımız ilhamla, şevketi bostan ve kayakoruğunu harmanlayarak hazırladığımız lezzetimiz ‘Egelim’, özgün Türk Mutfağı lezzetlerinden Ali Nazik ile hazırladığımız Ali Nazik tavuğumuz menümüzün öne çıkan lezzetleri arasında yer alıyor” dedi.



Güvenli ve sürdürülebilir gıda üretimi

Ürün tedariğinde belirledikleri kıstasları yerine getiren öncü ve büyük firmalarla çalıştıklarını, sağlık ve hijyen kurallarını tavizsiz uyguladıklarını belirten Mumcu, ambalaj, paketleme gibi hizmetlerde çevreci yaklaşımları gözetirken Ankara’da 9 bin m2 alanda kurulu üretim tesisinin çatısına yerleştirdikleri paneller sayesinde enerji ihtiyacının yüzde 45’ini güneşten temin ettiklerini sözlerine ekledi.