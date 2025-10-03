TDBB Başkanı Altay: ”İsrail’in durdurulması, artık dünya insanlığı için bir zarurettir”

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Ekim ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, TDBB ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay başkanlığında yapıldı.

TDBB Yönetim Kurulu Toplantısı’nda ilk olarak birlik sekreteri Fahri Solak tarafından faaliyetlerle ilgili yönetim kurulu bilgilendirildi.

“Bir gemi bile olsa, bir kişi bile olsa Gazze’ye ulaşır diye temenni ediyoruz”

TDBB ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, en önemli gündemin Gazze meselesi olduğunu vurgulayarak, Küresel Sumud Filosu’na İsrail’in uluslararası karasularında kendine yakışanı yaparak hukuksuz bir şekilde müdahalede bulunmasına tepki gösterdi.

Gazze’de yaşanan acının tarifi olmadığını vurgulayan Başkan Altay, “Acının ne kadar büyük olduğuna kelimeler yetmiyor. Her zaman olduğu gibi Gazzeli kardeşlerimizin yanındayız, onlar için dua ediyoruz ve her platformda Gazze’deki soykırımı lanetliyoruz. İsrail’in bir an önce durdurulmasının sadece güçlü ülkeler için bir zaruret değil, artık dünya insanlığı için bir zaruret olduğunu ifade ediyoruz. Hükümetler her ne kadar bu konuda seslerini yükseltemeseler de şehirlerin ve insanların sesini yükselttiği, sivil inisiyatifin çok daha önemli bir rol aldığına hep birlikte şahitlik ediyoruz. Bunun da en güzel örneklerinden birisi Sumud Filosu. İnşallah bir gemi bile olsa, bir kişi bile olsa Gazze’ye ulaşır diye temenni ediyoruz. Öyle olmasa bile şu ana kadar gelinen mesafe bir öncekinden daha yakın. Demek ki daha çok gemiyle daha çok insanla gidilebilse bu ambargo kırılmış olacak. Onun için inşallah bir an önce bu inisiyatifler başarıya ulaşır ve Gazze’deki soykırım bir an önce sona erer diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Gazze için şehirlerin sesi” platformu

Başkan Altay, dua etmenin yanında herkesin elinden geleni yapması gerektiğinin altını çizerek, “Bildiğiniz gibi TDBB ile birlikte UCLG başta olmak üzere birçok uluslararası örgütte Konya ve ülkemiz adına temsilde bulunuyorum. Uzun süreli bir çalışmanın sonucunda ‘Cities Voice for Gaza’ diye bir platform oluşturmaya karar verdik. ‘Gazze İçin Şehirlerin Sesi’ diyoruz. Her ne kadar hükümetler ses çıkarmasa da özellikle Avrupa’da birçok şehir de çok sayıda protesto gösterisi var. Kuzey ülkelerinde son dönemde İspanya’da, İrlanda’da, İtalya’da bugün işçiler bir toplu grev talebinde bulundu. Dolayısıyla biz insanların sesi olarak, şehrimizde yaşayan insanların sesi olarak, belediye başkanları olarak bir araya gelip bir açıklama yapabilir miyiz diye uzun zamandır bir diplomasi yürütüyoruz. İlk kez buradan ifade ediyorum. Hedefimiz Avrupa’nın önemli bir şehrinde simgesi olan şehirlerin belediye başkanları ile birlikte Gazze’de yaşanan insanlık dramının sona ermesi için bir açıklama yapmak ve en önemlisi de sonrasında Gazze’nin inşası için şehirlerimizdeki insanlar adına bu konuda elimizden geleni yapacağımızı bir taahhüt olarak kamuoyu ile paylaşmayı arzu ediyoruz” diye konuştu.

“Umuyorum ki amacımıza ulaşırız”

UCLG-MEWA ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği toplantısı için gelen belediye başkanlarını da bu platforma üye olmaya ve çalışmalara destek olmaya davet eden Başkan Altay, “Henüz sadece bir platform oluşturduk ama bundan sonra çeşitli etkinlikler yapmak, şehrimizde Filistin ile ilgili Gazze ile ilgili yapılan başta protesto eylemleri ve diğer ortaya çıkacak eylemlerle ilgili bir birliktelik oluşturmakla ilgili bir çalışmayı bundan sonra daha ciddi bir şekilde yapacağız. ‘Rabbim muvaffak etsin’ diye de dua etmekten başka yapacak bir şey yok. Umuyorum ki amacımıza ulaşırız” dedi.

“İsrail bir terör devleti olarak her gün bizi şaşırtacak eylemler yapmaya devam ediyor”

Başkan Altay, TDBB olarak, Gazze konusunda ilk günden beri gerekli söylem birliğinde bulunduklarını anımsatarak, “Bu platformda olan herkes Gazze’de yapılanın bir soykırım olduğunu, İsrail’in adeta bir terör devleti olarak her gün bizi şaşırtacak, her gün dozunu artırarak insanlık tarihinde utanç olarak geçecek eylemler yapmaya devam ettiğini ve bunun bir an önce sona ermesi gerektiğini bir kez daha Konya’dan Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu olarak ifade ediyoruz. İnşallah acılar biran önce sona ersin ve biz de şehirlerimiz adına Gazze’nin imarı ve inşaatı konusunda birlikte hareket edelim diye temenni de bulunuyorum” ifadelerini kullandı.

Toplantıya katılan yönetim kurulu üyeleri de yaptıkları faaliyetlerden bahsederek ev sahipliğinden dolayı Başkan Altay’a teşekkür etti.