TEI’den uluslararası başarı

ESKİŞEHİR

Eklemeli imalat teknolojilerinde Türkiye’de ilk uluslararası Nadcap sertifikasını almaya hak kazanan TEI, yüksek teknoloji yeni yeteneklerle üretim kabiliyetini taçlandırmaya devam ediyor.

Dünya genelinde havacılık, uzay ve savunma sanayi alanında faaliyet gösteren 4 binin üzerinde firma arasında, toplamda 11 farklı işlem grubunda Nadcap akreditasyonuna sahip 46 özel proses yeteneğiyle bu alandaki başarısını perçinleyen TEI, dünya genelindeki ana motor üreticisi firmaların tanıdığı özel prosesler alanındaki yetkinliğin en önemli göstergelerinden olan Nadcap akreditasyon programında Haziran ayında aldığı eklemeli imalat akreditasyonuyla Türkiye’de bu alanda sertifika almaya hak kazanan ilk şirket oldu.

Malzemelerin fiziksel, kimyasal, elektriksel ve metalürjik özelliklerini değiştiren özel prosesler, havacılık motorlarında motor parçalarının zorlu koşullara dayanma özelliklerini arttırıyor. Nadcap akreditasyonu ise bu özel proseslerin müşteri isteklerine ve uluslararası standartlara uygun olarak yürütüldüğünü; yüksek kalite ve emniyet standartlarının karşılandığını belgelemek için kullanılıyor.