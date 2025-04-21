Tekasya depreme rağmen ihracat şampiyonu oldu

Selçuk ALTUN/HATAY

Yaş sebze meyve sektörünün büyük oyuncularından Tekasya’nın Yönetim Kurulu Üyesi Okan Eryılmaz, yaklaşık 40 yıllık geçmişe sahip bir firma olarak depremden sonra da faaliyetlerine yoğun şekilde devam ettiklerini söyledi.

Antakya merkezdeki ana yönetim binasının depremde yıkıldığını ve bu tesisle birlikte yüksek miktarda ürün kaybına uğradıklarını belirten Eryılmaz, “Deprem şubat ayında olduğu için bizim sezon yoğunluğu yaşadığımız bir dönemdi, fabrikamızda ihracata hazırlanan çok fazla ürün vardı. Binamız, buzhanemiz gibi tesislerin yanında ürünler de depremde kayıp hanesine yazıldı. İskenderun Limanı’ndaki yangın sırasında da ihracata gitmek üzere hazırlanan 32 konteynırımız yandı. Bunun mahkeme süreci halen devam ediyor” dedi.

Deprem sürecinde çocukların eğitim için bir süre Hatay’dan uzak kalmak zorunda kaldık kaldıklarını ancak işlerini devam ettirdiklerini anlatan Eryılmaz, “Önce bir hafta Antalya bölgesindeki şubelerimizle ilgilendik, sonra Mersin’e geçerek dört ay kadar kaldık. Mersin’de ihracatçı arkadaşlar kapılarını bize açtı ve ihracatımıza oradan devam ettik” diye konuştu.

“2024’te 35 ülkeye 100 bin ton ürün gönderdik”

Hatay’da 6 Şubat 2023 tarihindeki depremden sonra işleri toparlamaya çalışırken, 20 Şubat’taki ikinci depremde bir kez daha yıkım yaşandığını hatırlatan Eryılmaz, “Yine de üretmeye devam ettik ve ediyoruz. Halen Antakya’da iki tane paketleme noktamız var. Bu süreçte dış şubelerimizin olması da bizi rahatlattı” ifadesini kullandı. Deprem nedeniyle yaşanan sorunlara rağmen ihracata ara vermediklerini anlatan Eryılmaz, “2024’ün ihracat rakamları açıklandı ve Akdeniz bölgesinin en fazla ihracat yapan firması yine biziz. Yaklaşık 35 ülkeye 100 bin tona yakın ürün gönderdik, 75-80 milyon dolar döviz girdisi sağladık” bilgisini verdi.

“Dengesiz hava olayları tarımsal üretimi azalttı”

Bu yıl tarımda iklim sorunlarına bağlı olarak genel bir düşüş olduğunun altını çizen Eryılmaz, şu değerlendirmeyi yaptı: “Zirai don olaylarından önce Türkiye’de narenciye zaten azdı. Geçen sene haziran ayındaki sıcak havalarda çiçek kaybı yaşanmıştı. Bu sene sebzede, özellikle Antalya bölgesindeki dengesiz hava tarımı olumsuz etkiledi. Aniden aşırı soğuk havaların yaşanması, çiçek kaybı yaptı. Tarımsal üretim azaldığı için genel bir düşüş yaşayacağız. Bu durum ihracata da yansır.”

Katma değerli üretim hedefiyle Hassa OSB’ye yatırım planı

Tekasya’nın geleceğe dönük hedeflerinden bahseden Okan Eryılmaz, Hassa Organize Sanayi Bölgesi’nde yaklaşık 100 dönümlük alan için yatırım başvurusunda bulunduklarını açıkladı. Eryılmaz, “Amacımız sadece yaş meyve ve sebze ihracatıyla sınırlı kalmadan, bu ürünlerin ikinci kategorilerini de yüksek katma değerli ürünlere dönüştürmek. Kurutulmuş, konsantre, donmuş ya da işlenmiş formlarıyla hem raf ömrünü artırmak hem de ihracat pazarlarında ürün çeşitliliğimizi genişletmek istiyoruz. Şirketimizde üçüncü jenarasyondan, Sabancı Üniversitesi mezunu iki endüstri mühendisi genç arkadaşımız bulunuyor. Onların enerjisi ve vizyonuyla birlikte, uluslararası pazarlarda daha güçlü bir oyuncu olmayı hedefliyoruz” dedi.