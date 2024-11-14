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Tekirdağ’da şiddetli poyraz deniz ulaşımını engelledi

Tekirdağ’da şiddetli esen poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

Haber Merkezi
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Tekirdağ’da şiddetli poyraz deniz ulaşımını engelledi
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Tekirdağ’da şiddetli esen poyraz deniz ulaşımını aksamalara neden oluyor. Poyraz nedeniyle denize açılamayan balıkçıların faaliyetlerini ağlarını tamir ederek geçirdiğini söyleyen Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, "Hava düzeldikten sonra balıkçılarımız, palamut ve çinekop umuduyla faaliyetlerine devam edecek" dedi.

Hava sıcaklığını 14 dereceye düşüren ve hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarında demirledi. Şiddetli rüzgar sebebiyle balıkçılar da denize açılamadı.

Pazartesi gününe kadar fırtına etkisini artıracak

Balıkçıların denize açılamamasıyla ilgili açıklama yapan Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, şunları söyledi:

"Marmara Denizi'nde başlayan sert poyrazla beraber, balıkçı arkadaşlarımız faaliyetlerini ağlarını tamir ederek geçiriyorlar. Önümüzdeki pazartesi gününe kadar fırtınanın etkisini arttıracağını söylüyorlar. İnşallah hava düzeldikten sonra balıkçılarımız, palamut ve çinekop umuduyla faaliyetlerine devam edecek."

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