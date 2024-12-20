Tekiş’ten 40 Yıllık Sanayi Başarı Hikayesi: İnovasyon ve İhracat Hedefleriyle Geleceğe! 

EKONOMİ/KOCAELİ

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Genel Müdür Filiz Özoğul Şahinoğlu, Tekiş’in sanayiye katkılarını ve geleceğe yönelik hedeflerini paylaştı. Şahinoğlu, 1984 yılında Makina Yüksek Mühendisi Kamil Özoğul tarafından kurulan Tekiş’in, Türkiye’ye ilk tel erezyon makinasını getirerek kuyumculuk ve kalıpçılık başta olmak üzere birçok sektörde öncü hizmetler sunduğunu belirtti. “Bugün, sanayide kazandığımız tecrübeyle 40. yılımızı kutlamanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

CNC ve Ar-Ge ile Büyüme Yolculuğu

Şirketin geçmişine ışık tutan Şahinoğlu, CNC Freze tezgahlarının 1995 yılında üretim hattına eklenmesiyle üretim kapasitesinin arttığını vurguladı. 2003 yılında İstanbul’dan Kocaeli’ye taşınarak sanayi potansiyeli yüksek bir bölgede operasyon ağını güçlendirdiklerini ifade etti.

Teknoloji odaklı çalışmalarıyla dikkat çeken Tekiş, 2010 yılında TÜBİTAK-TEYDEB destekli ilk Ar-Ge projelerini tamamladı. Bu projelerle firma, yenilikçi üretim kabiliyetini bir adım öteye taşıdı.

Yeni Sektörlere Yatırım ve İhracat Başarısı

Son yıllarda ürün portföyünü genişleterek ısıtma ve soğutma sektörüne adım atan Tekiş, bakır boru şekillendirme üretimine yatırım yaptı. 2024 yılında gerçekleştirilen ilk makine ihracatıyla global pazarda varlığını pekiştiren firma, özellikle Almanya pazarında güvenilir bir tedarikçi haline geldi.

Sanayide Sürdürülebilirlik ve İnovasyon

Etkinlikte, şirketin sürdürülebilirlik ve teknolojik inovasyon konusundaki kararlılığı da vurgulandı. Şahinoğlu, Tekiş’in geleceğe yönelik vizyonunu, “Türkiye’nin KOBİ ve genç girişimci gücüne inanarak teknoloji ve sanayi alanındaki yatırımlarımızı sürdüreceğiz” sözleriyle dile getirdi.

Tekiş, 40 yıllık birikimi ve yenilikçi vizyonuyla sanayi sektöründeki öncü rolünü sürdürmeyi ve küresel pazarda daha güçlü bir yer edinmeyi hedefliyor.

