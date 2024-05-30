“Teknolojide Kadın ve Yükselen Rolü” Bursa’da konuşuldu

EKONOMİ (BURSA) - Coşkunöz Eğitim Vakfı (CEV), BUSİAD, BUİKAD ve Bursa Teknik Üniversitesi iş birliğinde hayata geçen, Avrupa Birliği tarafından hibe ile desteklenmeye hak kazanan XReation of Future Projesi’nin “Teknolojide Kadın ve Yükselen Rolü” konferansı Bursa Almira Hotel’de yapıldı. Konferansa Coşkunöz Holding ve Coşkunöz Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Oya Coşkunöz Aktaş, Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) Başkanı Şeyda Şençayır, Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Başkanı Buğra Küçükkayalar, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar ile sanayi ve iş dünyasından temsilciler katıldı. Konferansta KoçSistem Hukuk ve Uyum Direktörü Deniz Sisa ‘Bilişim Sektöründe Kadın ve Kapsayıcılık’, Dsource Kurucusu ve Yönetici Direktörü Özgür Bidar Tombuloglu ‘Cam Tavanı Kırmak’ ve Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik ‘Türkiye’de İstihdamda Kadın ve Geleceği’ konulu sunumlar gerçekleştirdi.

Konferansın açılışında konuşan CEV Genel Müdürü Bige Tınmazsoy, toplumsal cinsiyet eşitliğine ve dijital devrime işaret ederek, “Bursa geleneksel yöntemlerini bırakmaz ise 50 yıl önce gösterdiği o hızlı değişimi tekrar yapmaz ise ne yazık ki eski ihracat ve sanayi liderliğinin kalmayacağını matematik bize çok net gösteriyor. Önce rakipler yapsın sonra biz yaparız, derken Bursa’nın bu yarıştan yavaş yavaş düşmeye başladığını görmememiz gerekiyor. Nasıl otomotiv ve tekstil gibi pek çok sektörde önderlik yapıyorsak bilişimi de işlerimize dahil etmekle ülkenin önderliğini üslenmemiz gerekiyor” dedi. Tınmazsoy, proje ile hedeflerinin her geçen gün gelişen bilişim sektöründe kadın sayısının artırılması olduğunu vurguladı. Proje kapsamında 200 kişiye 1.160 saat artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik eğitimleri verilecek. YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı’na artırılmış gerçeklik müfredatları teslim edilmiş olacak.