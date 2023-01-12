Teknopanel, 5’inci fabrikasını Kuzey Makedonya’da açıyor

Mehmet Nabi BATUK



MERSİN - Türkiye’de faaliyet gösteren 4 tesisiyle inşaat malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren Teknopanel, ilk yurt dışı tesisini Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te hayata geçiriyor. 16 bin metrekaresi kapalı toplam 55 bin metrekare alana sahip olacak tesisin inşasını bu yıl tamamlamayı hedefleyen firma, Balkanlar ve Avrupa pazarındaki payını büyütmeyi hedefliyor. Teknopanel Genel Müdürü Orhan Kahveci, Üsküp’teki yatırım tamamlandığında sandviç panelde yıllık 3 milyon metrekare, EPS ürünlerinde ise 350 bin metreküp üretim yapacağını söyledi. Kahveci, “Tüm Avrupa ve Balkan ülkelerine gerçekleştireceğimiz satış ve pazarlama faaliyetleriyle yıllık ciro hedefimiz 35 milyon Euro. Bu cironun yüzde 80’ini ihracattan elde etmeyi planlıyoruz. Minimum 120 kişiden oluşacak yeni ekibimizle çalışmaya hazırız. Asya, Avrupa, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika kıtalarında toplam 102 ülkeye ihracat yapıyoruz. Kuzey Makedonya sanayisindeki faaliyetlerimizi artırarak Avrupa pazarında tanınan bir marka haline gelmeyi amaçlıyoruz” dedi.

“Üsküp’ü sandviç panel ve EPS üretim üssü yapmak istiyoruz”

Teknopanel’in 480 kişiyi istihdam ettiğini belirten Kahveci, “Önümüzdeki 9 yıl içinde Avrupa’da sandviç panel ve EPS ürün ihracatının 170,5 milyon Euro’ya çıkması bekleniyor. Projemizin hayata geçmesiyle sahip olduğumuz satış, pazarlama ve üretim vizyonumuzla yaratacağımız 120 ilave istihdam ve tedarikçilerle gerçekleştirilecek iş ortaklıklarımızla ilave iş gücü sağlayarak ülke ekonomisine değer kazandıracağız. Üsküp’ü sandviç panel ve EPS üretim üssü yapmak istiyoruz. Avrupa’nın endüstriyel pazarında Kuzey Makedonya’nın bilinirliğinin artmasına katkı sağlayarak, Türk yatırımcıların bölgede aranan ve ihtiyaç duyulan çözüm ortağı haline gelmesini destekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

2017 yılında Mersin üretim tesisinde kurdukları Ar-Ge merkezi aracılığıyla bir yandan mevcut ürün portföylerini geliştirdiklerini diğer yandan sürdürülebilir katma değerli ürün çalışmalarına hız verdiklerini belirten Orhan Kahveci, şunları söyledi: “Üretim tesislerimizin stratejik noktalarda yer alması, esnek üretim anlayışımızın olması, müşterilerimizin ihtiyaçlarını kolaylıkla anlayabilmemizi, taleplerini hızlıca karşılayabilmemizi sağlıyor. Bu alanda sahip olduğumuz Ar-Ge gücümüz de yurt dışı pazarlarımızın ihtiyaçlarına en uygun ürünü üretmemize olanak tanıyor.”

Yeni GES’ler kurmayı planlıyor

Mersin’deki üretim tesisinin 12 bin metrekarelik çatı yüzeyinde yer alan 6 bin 460 adet güneş paneli ile güneşten enerji ürettiklerini ifade eden Orhan Kahveci “1.6 megavatlık kurulu kapasitemizden yılda yaklaşık 2.4 megavat elektrik üretiyoruz. Enerji maliyetlerimizi dengeleyerek daha rekabetçi bir konuma erişiyoruz. GES’imiz sayesinde yaklaşık yılda 1 milyon ton karbon salınımını ve 40 bin ağacın kesilmesini engelleyerek daha yaşanabilir bir çevre yaratma hedefine daha çok katkı sağlıyoruz. Önümüzdeki süreçte diğer fabrikalarımıza da GES’ler kurmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.