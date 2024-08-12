TEKNOSAB’da tam kapasite üretim için hedef 2026

ESRA ÖZARFAT

BURSA - TEKNOSAB’ın dört yıl gibi kısa bir sürede yatırıma hazır hale geldiğini belirten Başkan Burkay, bölgede 37 parselde ruhsatlandırma ve inşaat çalışmalarının başladığını, 11 firmanın ise üretim faaliyetlerine başladığını kaydetti. Söz konusu 11 yatırımın toplam tutarının 15 milyar TL olduğunun bilgisini veren Burkay, bölgede 4 bin kişinin istihdam edildiğini ifade etti. Bursa’da sanayideki dönüşüm ve ölçek ekonomisine geçişin liderliğini üstlenen TEKNOSAB’da 2024 yılsonuna kadar inşaatı devam eden 26 firmanın daha faaliyet geçeceğini söyleyen Başkan Burkay, toplam yatırım tutarının 40 milyar TL’ye, çalışan sayısının ise 13 bine ulaşmasını beklediklerini belirtti.

Burkay, ‘Yerli, Yenilikçi ve Yeşil Üretim’ vizyonu doğrultusunda üretim yapmaya başlayan akıllı fabrikaların yenilenebilir enerji kaynaklarından en üst düzeyde faydalandığını belirterek, şunları söyledi: “TEKNOSAB, iş modeli olarak dünyadaki en rekabetçi endüstri bölgelerinden bir tanesi. Türkiye’yi teknoloji organize sanayi bölgesi kavramı ile tanıştıran TEKNOSAB, Bursa’nın bilgi ve inovasyona dayalı üretimde rekabet gücüne önemli bir ivme kazandırıyor.” Bölgedeki firmalara güçlü bir lojistik ve ulaştırma altyapısı oluşturmak için çalışmaya devam ettiklerini kaydeden Başkan Burkay, “Bölgemiz için son derece önemli olan İstanbul-İzmir otoyol bağlantı kavşağı çalışmalarında sona yaklaştık. Kavşak ve bağlantı yollarının tamamlanması ile bölgemizde inşaat yapım sürecinin hızlanmasını ve 2026 sonunda tüm parsellerde üretimin başlamış olmasını hedefliyoruz” dedi.

Lojistik Park için 170 milyon dolar yatırım

TEKNOSAB Lojistik Park Projesi’nin, bölgede iki farklı lokasyonda planlandığını dile getiren Başkan Burkay, “TEKNOSAB Lojistik Park, Bursa’ya 30, Bandırma Limanı’na 75, Gemlik Limanı’na ise 50 kilometre gibi bir mesafede bulunuyor. TEKNOSAB sınırları içinde 173 bin 600 ve 89 bin metrekarelik iki farklı alanda hayata geçireceğimiz Lojistik Park projemizde, TIR ve treyler park alanları, gümrük alanı, antrepo ve sosyal tesisler, idari ofisleri, dinlenme ve konaklama alanları da bulunacak. Güvenlikten plaka okumaya kadar pek çok teknik altyapı ile birlikte, 300’ün üzerinde yükleme rampası, kolon arası aks mesafeleri ve kiriş altı yükseklik değerleri ile lojistik sektörünün uluslararası standartlarıyla tespit edilmiş ölçeklerle hayata geçiyor.

TEKNOSAB Lojistik Park Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile toplamda 262 bin 600 metrekarelik alanı barındıran yaklaşık 170 milyon dolar seviyesinde bir yatırım gerçekleştirmeyi öngörüyoruz. Projenin 30 ayda tamamlanmasını hedefliyoruz. Bu projeye Bursa ekonomisinin ürettiği değerin, 55 bin üyemizin faydalanacağı bir iş modeliyle startını verdik” diye konuştu.