TEKNOSAB’ın yanı başına 3 bin 445 konut inşa edilecek

ALİ ŞAHİN/BURSA

Türkiye’nin ileri teknolojili yatırım hedefleri doğrultusunda hayata geçirilen Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi’nde (TEKNOSAB) 15 firma üretime başladı. Bu yılın ilk yarısına kadar burada üretim yapan firmaların sayısı 37’ye, istihdam 5 bin 500’e, bölgeye yapılan yatırım tutarı da 50 milyar TL’ye ulaşmış olacak. 2027 yılı sonu itibariyle de bölgedeki tüm parsellerde üretime geçilmesi hedeflenirken bölgedeki iş gücünün konut problemine çözüm sunması beklenen projelerin de ihale süreçleri başladı. 2022 yılında TOKİ tarafından duyurulan sosyal konut projelerinin lokasyonu Karacabey’in Karakoca Mahallesi olarak belirlenirken ilk etabın ihalesinde de değerlendirme aşamasına geçildi. 17 Mart’ta yapılan 1. etap ihalesi kapsamında 1078 adet konut, 20 adet dükkan ve 1 adet cami inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi çalışmaları yürütülecek. Bununla birlikte bölgedeki 2.ve 3. etap için ihale süreçleri de peş peşe gerçekleştirilecek. 1115 adet konut ve 10 adet dükkan inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işlerini kapsayan 3. etap ihalesi 25 Mart 2025’te gerçekleşti. 1252 adet konut, 66 adet dükkan, 1 adet 24 derslikli ilkokul, 1 adet 24 derslikli ortaokul ve 1 adet cami inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işlerini kapsayan 2. etap’ın ihalesi ise 14 Nisan 2025’te gerçekleştirilecek. 3 etapta da ihaleyi kazanan firma belirlendikten sonra sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak. 3 etap da 650 gün termin süresi ile başlayacak. Proje ile birlikte Karacabey’in Karakoca Mahallesi’nde toplam 3 bin 445 Konut, 96 dükkan, 2 cami ve 2 okul inşa edilecek. Hak sahipleri daha önce düzenlenen kura çekimi ile belirlenen projeler tamamlandığında bölgede önemli bir barınma ihtiyacını karşılamış olacak.