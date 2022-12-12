Tezcan Ailesi’nin acı günü
Geçtiğimiz günlerde kalp krizi sonucu 67 yaşında hayatını kaybeden, Adana’nın tanınmış sanayicilerinden Tezcanlar Grup yöneticisi Mustafa Tezcan, memleketi İmamoğlu ilçesinde toprağa verildi.
ADANA - Tezcanlar Grup bünyesindeki Güney Un Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı, Tat Nişasta, Tezkim ve Tezcanlar Yatırım’da yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan, Mustafa Tezcan’ın İmamoğlu’nun Ağzıkaraca köyündeki cenaze törenine; ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Adana’nın Sarıçam İlçe Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, kamu kurumlarının yöneticileri, sanayiciler ve vatandaşlar katıldı.
Üç çocuk babası Mustafa Tezcan’ın cenazesi, ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında aile kabristanında defnedildi.