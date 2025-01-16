TİM Başkanı Mustafa Gültepe: “Aynı anlayış devam ederse 2025’te de çok zorlanırız”

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Türkiye genelinde 61 ihracatçı birliği ve 150 bin ihracatçının çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Bölgesel İhracat Buluşmaları kapsamında Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) üyeleriyle buluştu. TİM Başkanı Mustafa Gültepe, üretim ve ihracatı destekleyecek politikaların hızla devreye alınması gerektiğini belirterek, “ekonomi politikalarında aynı anlayış devam ederse, bu sene çok zorlanırız” dedi.

2023’te küresel talepteki daralmanın olumsuz etkileri, ardından 2024’te rekabetçilikle ilgili yaşanan sorunlara rağmen iki yılın da artıda tamamlandığını hatırlatan Gültepe, “2024’te yüzde 2,5 artış yakaladık ve 262 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek yıllık ihracat değerine ulaştık. Küresel ihracattaki payımız yüzde 1,08’e çıktı. Artışta otomotiv, çelik ve savunma sanayi gibi sektörlerin katkısı yüksek oldu. Mal ihracatı yapan 26 sektörden 13’ü artı, 13’ü eksi yazdı” dedi.

“Sanayiyi unutmamalıyız”

Bu yıl ihracatı yüzde 7 artırmayı hedeflediklerini söyleyen Gültepe, “2024’te özellikle bazı sektörlerde rekabetçiliğimiz zarar gördü. Aynı anlayış devam ederse bu sene çok zorlanırız. Enflasyonla kurun paralel hareket etmesi gerekiyor. Enflasyonla mücadele tamam. Ama sanayiyi de unutmamalıyız. Üretimi ve ihracatı destekleyecek politikaların hızla devreye alınması lazım. Aksi takdirde üretim ve ihracatımız sürdürülebilir olma özelliğini kaybeder. Türk ihracatçısının elini rahatlatacak Serbest Ticaret Anlaşmaları’na (STA) daha fazla ağırlık vermeliyiz” diye konuştu.

Gültepe, yüzde 82’si ihracatçılara ait olan İGE A.Ş. aracılığıyla 2024’te 83,1 milyar TL olan kefalet desteğini 2025’te 160 milyar TL’ye çıkarmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Jak Eskinazi: “Reel sektör ve sanayi çıkmaza giriyor”

Geçen yılın, finansmana erişim zorlukları, üretimdeki daralma ve rekabet gücünün kaybı gibi sorunlarla tüm sektörlere ağır yükler getirdiğini söyleyen EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, bu durumun en belirgin sonucunun konkordato başvurularında yaşanan tarihi artış olduğunu dile getirdi. Üretimdeki düşüşlerin şirket kapanmaları ve konkordatoları artırdığını ifade eden Eskinazi, “İhracatımızın düşmesiyle kapasite kullanım oranımız yüzde 84’lerden yüzde 77’ye geriledi” dedi.

Hazır giyim sektörü ve tekstilde yaklaşık 2 yılda 300 binden fazla istihdam kaybı olduğunu tahmin ettiklerini belirten Eskinazi, “Aynı dönemde sanayi istihdamındaki toplam kayıp 500 bin kişi. Sanayide istihdam edilip ayrılan ya da işsiz kalan her 2 çalışandan 1’i tekstil ve konfeksiyon sektöründen ayrılmış” ifadelerini kullandı.

“Program sadece finansa yönelik”

Uygulanan ekonomik programda, reel sektör ve sanayiye yeterli desteğin verilmediğini, ekonomi yönetiminin büyük oranda finansal bir perspektifle yürütüldüğünü söyleyen Eskinazi, “İhracat istatistiklerinde bir artış görülse de, kazanılan pazarları kaybetme korkusu, sermayesini yitiren sanayi sektörlerinin daha ucuz kredi olan ihracat kredileri için ihracat taahhüdünü kapatma ihtiyacı, işyerini kapatmak isteyen imalatçıların kıdem tazminatını ödeyecek sermayeleri olmadığını görüyoruz. Yürütülen program; ekonomi yönetiminden uzak, sadece finansa yönelik yönetiliyor. Bu sebeple; reel sektör ve sanayi zaman geçtikçe bir çıkmaza giriyor” dedi.