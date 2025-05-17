TISİAD, Türkiye ile Irak arasında köprü olmaya devam ediyor

MERSİN/EKONOMİ



Erbil’deki bir otelde düzenlenen Türkiye-Irak İş Geliştirme Zirvesi, bürokrasi ve iş dünyası temsilcilerini bir araya getirdi. Son yıllarda hayata geçirdikleri çalışmalardan söz eden TISİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Salih Çelik, “Derneğimiz 2012 yılında Mersin’de kurulan ve iki ülke arasındaki ekonomik, ticari, kültürel ve sosyal ilişkileri güçlendirmeyi amaçlayan bir sivil toplum kuruluşudur. Kıymetli üyelerimizin destekleriyle 2022 yılında TISİAD’da başkanlık bayrağını devraldım. O yıl, Türkiye-Irak Ticaret ve Yatırım Zirvesi’nde buluşmuştuk. Bugün ise Erbil’de, Türkiye-Irak İş Geliştirme Zirvesi’nde bir arada olmak bizlere büyük bir gurur ve motivasyon sağlıyor. Son 3 yılda TISİAD’ın temsil ağı Orta Doğu’dan Ege’ye uzandı. Süleymaniye’de, Erbil’de, Musul’da, Necep’te, Basra’da, Bağdat’ta, Duhok’ta, Antalya’da, Ankara’da, İzmir’de ve son olarak geçtiğimiz Aralık ayında Mardin’de temsilciliklerimizi açtık. Böylece merkezi Mersin dâhil olmak üzere; TISİAD, 3 yılda Türkiye ve Irak’ta toplam 12 ilde temsil gücü kazandı” diye konuştu.



“Zirve, ilişkileri daha ileriye götürecek”

TISİAD olarak istihdama ve ekonomiye önemli katkılar sağladıklarını vurgulayan Başkan Çelik, “Bugün yüzlerce saygın üyemizle iş gücüne binlerce istihdam, ekonomiye milyarlarca katkı sağlıyoruz. Bakliyattan gayrimenkule, inşaattan makineye, petrol ve akaryakıttan yazılıma, medyadan lojistiğe, muhasebeden turizme, sigortadan madenciliğe, tekstilden sağlığa, nakliyeden peyzaja; 29 farklı sektörde faaliyet gösteren üyelerimizle iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerde can suyu oluyoruz. Türkiye-Irak İş Geliştirme Zirvesi’ndeki B2B görüşmeler ve kurulacak temaslarla birlikte, iş ilişkilerinin geliştirilip daha ileri noktalara getirileceğine yürekten inanıyoruz” ifadesini kullandı.

“Atılan adımlar son derece kıymetli”

Son günlerde yaşanan gelişmeleri de değerlendiren Başkan Çelik, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye ve Irak, geçmişten bugüne güçlü akrabalık bağları ve ticari ilişkiler içerisinde olan iki ülke. Birbirine bağlanan ticaret yollarıyla, kültürel yakınlıklarıyla ve birbirine sağladığı hammadde teminleriyle; her alanda önemli birikimleri geçmişten bugüne taşımış iki ülke. Bu anlamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Irak’a verdiği önem ve bu anlamda atılan adımlar aşikar olduğu kadar, son derece de kıymetli. Özellikle son dönemde bölgede temin edilmek istenen huzur ve güven ortamının iş dünyamız ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere sunacağı katkıları görmek mümkün. Bizler de yaşanan gelişmeleri yakındaki takip ediyor; Türkiye-Irak arasındaki iş ilişkilerinin güçlendirilmesi noktasında tüm gayretimizi gösteriyoruz.”



“Türkiye ile ırak, tarihsel ve kültürel olarak da birbirine yakındır”

İki ülke arasındaki ilişkilerin ve iş birliklerinin son derece önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Çelik, “İki kardeş ülke olan Türkiye ve Irak arasında köklü tarihi bağlarımızı, güçlü ticari ve ekonomik ilişkilerle pekiştirme kararlılığımızı bir kez daha vurgulamak isterim. Türkiye ve Irak, sadece coğrafi olarak değil, tarihsel ve kültürel olarak da birbirine yakındır. Bu yakınlık, ülkelerimiz arasındaki ticaretin gelişmesinde güçlü bir zemin oluşturmuştur. Ticaret hacmimizin her geçen yıl daha da büyüdüğünü ve yeni yatırım fırsatları ile çeşitlendiğini görmek, bizler için büyük bir gurur kaynağıdır” dedi.