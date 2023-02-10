Tokatlı kadınlar, depremzedeler için el ele verdi

Müberra TAŞÇI



EKONOMİ - Tokatlı kadınlar, Tokat Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren TOKİ, Behzat, Gülbahar Hatun ve Karşıyaka Hanımeli Kültür Sanat Merkezleri Lezzet Atölyelerinde hazırladıkları kolay atıştırmalık, kahvaltılık poğaça, kurabiye ve börekleri deprem bölgelerine gönderiyor. Tokatlı hanımların çalışmaya yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Arslan “Herkes sofrada bir tuzu bulunsun diye çok çabalıyor. Nene Hatun ruhuyla çalışıyoruz aslında biz burada. Bu milletin içerisinde Çanakkale ruhu hiç bitmemiş, biz onu görüyoruz. Katkı sağlayan tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun. Ne kadar ihtiyaç varsa çalışmaya devam edeceğiz. Dur denilene kadar depremzede kardeşlerimiz için üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Onlarca Tokatlı kadın, Tokat Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Hanımelleri Kültür Sanat Merkezlerinde hummalı bir çalışma ile depremzedeler için kolay atıştırmalık kahvaltılık yiyecekler hazırlamaya devam ediyor. Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Gülbahar Hatun Hanımeli Kültür Sanat Merkezi Sorumlusu Arzu Arslan “Sağ kurtulan kardeşlerimizin yanında olabilmek için biz Tokatlı hanımlar olarak Tokat Belediyesi Hanımelleri Lezzet Atölyelerinde bir çalışma başlattık. Kahvaltılık ürünler hazırlıyoruz. Poğaça, kurabiye, börek gibi ürünler hazırlıyoruz. Hazırladığımız ürünler kolay taşınabilir, kolay atıştırmalık ürünlerden oluşuyor. Evlerinden çıkıp buraya gelemeyen hanım kardeşlerimiz evlerinde hazırladıkları poğaça, kurabiye, börek gibi kahvaltılık, kolay atıştırmalık ürünleri bizlere ulaştırabilirler. Biz bu ürünleri uygun şekilde paketleyip depremzede kardeşlerimize ulaştıracağız” şeklinde konuştu.