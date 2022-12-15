Tokat’ta KOOP Bakkal dönemi başladı

Müberra TAŞÇI



TOKAT - Tarım Kredi Kooperatifi ürünleri bakkallarda da satılabilecek. Temel gıda ürünleri başta olmak üzere toplamda 132 ürünün satılacağı KOOP Bakkallar bugün itibari ile hizmet vermeye başladı. Un, şeker yağ gibi temel gıda ürünleri başta olmak üzere 132 ürün artık Tarım Kredi Marketlerindeki aynı fiyattan bakkallarda da satılacak.

KOOP Bakkal Projesi’nin küçük esnafa can suyu olacağını dile getiren Tokat Bakkallar Odası Başkanı Şaban Kaya, “Bizim için mutlu bir gün bunun için bayağı uğraş verdik. Tarım Kredi Kooperatif Müdürümüz Hüseyin Aydın, oda başkanlarımız sayesinde kepenklerini kapatmakta olan esnaflarımızın da tekrar can suyu olmasını sağladı. Mahallemizdeki vatandaşlarımız artık hesaplı malı devletimiz aracılığıyla hiçbir fırsatçılık olmadan uygun bir fiyata artık evine koyacak. Artık alışveriş yaparken güven üst tabana çıkacak ve bu şekilde umut ediyoruz ki artık yerel esnafımızın tamamen daha da çok yaygınlaşarak devam edecek. Bu projenin hayatta kalmasını temenni ediyoruz. Kepenklerin açık kalmasını istiyoruz. Ben bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Vatandaşların destek olması gerekiyor

Vatandaşın bu uygulamaya destek vermesi gerektiğini söyleyen Kaya, “Bu ürünlerle mahalle bakkalının satışları da artış gösterecektir. Sonuçta kurumsal bir firma gibi olacağız. Arkamızda devletimiz var ve biz devletimizin yanındayız. Bu suni zamların yapay zamların önüne geçilmesi için vatandaşımızın da bu çalışmaya destek olması lazım. Mahalle bakkalından alışveriş yapsınlar. Çünkü bu proje sekteye uğradığı zaman marketlere artık güç yetme şansı kalmayacak. Vatandaşımızın mutfağına giren gıdanın biraz daha ucuzlaması için devletimiz bir çalışma yapıyor. Bu çalışmaya sahip çıkalım” ifadelerini kullandı.