TOSYÖV’ün Geleceğe Seslenen Kadınlar’ı ikinci döneme hızlı başladı

EKONOMİ (BURSA) - BURFAŞ Merinospark Restaurant’ta gerçekleştirilen programa TOSYÖV Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Kazangil, Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Derya Şimşek Aksakal, TOSYÖV Bursa Kadın Komitesi Başkanı Ruhiye Çetin, Ametrin Danışmanlık Firması sahibi Hilal Ilgın ve proje sorumlusu Öğr. Gör. Ayşe Energin, projenin gerçekleştirileceği Halime Hatun Kız Yurdu Müdiresi Saniye Kılıç, Nilüfer Hatun Kız Yurdu Müdiresi Elif Erturan ve Malhun Hatun Kız Yurdu Müdiresi Nurgül Polat ile çok sayıda kadın davetli katıldı.

Programda konuşan TOSYÖV Bursa Başkanı Yavuz Kazangil, kadınların iş hayatında daha etkin olması hedefiyle yola çıktıkları “Geleceğe Seslenen Kadınlar” projesi için heyecan duyduklarını söyledi. Kazangil, “Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi ile birlikte Ametrin Kurumsal Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri firması koordinatörlüğünde üniversiteli kadın öğrencilerin kariyerlerinin başlangıcına bir adım kala destek olmayı ve kadın emeğinin aktif iş gücüne kazandırılmasını amaçlıyoruz” dedi. Projenin ikinci döneminde de ilk dönemde olduğu gibi üniversiteli son sınıf kadın öğrencilerin kariyer yolculuklarının en başında yol gösterici olmak istediklerini söyleyen Başkan Kazancıgil, “Projemizle, öz yeterliliği hangi yollarla sağlayacaklarını ve başarılı olmak için motivasyon kaynaklarını keşfetmelerini ve psikolojik dayanıklılıklarını geliştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Derya Şimşek Aksakal ise TOSYÖV Bursa ile birlikte kadınlar için önemli bir projenin paydaşı olmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, “Geleceğe Seslenen Kadınlar projesi, üniversiteli genç kadınlara yönelik bir güçlendirme programıdır. Bu proje, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini çok derinden yaşadığımız ülkemizde, genç kadınların kendilerini keşfetmelerini ve potansiyellerini en üst düzeye çıkarmalarını hedefliyor. Gençler için geleceğinin kendi ellerinde olduğunu fark etmeleri iş hayatında onlara rehber olacak yol haritalarını çıkarmalarını sağlayacak. Kadınlar birlikte güçlü, kadın kadının yurdudur” açıklamasını yaptı.