Toyo Matbaa Mürekkepleri, 70 milyon dolarlık yeni tesisini açtı

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Dünyanın en büyük mürekkep üreticilerinden biri olan Japonya merkezli Artience Group bünyesinde faaliyet gösteren Toyo Matbaa Mürekkepleri, Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde 62 bin 500 metrekarelik alan üzerine kurulan 70 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdiği yeni tesisinin açılışını gerçekleştirdi.

Toyo Matbaa Mürekkepleri CEO’su Yakup Benli, yapılan yatırımın şirketin küresel pazarlardaki büyüme stratejisinde önemli bir dönüm noktası olacağını belirterek, “Avrupa, Afrika ve Orta Doğu'daki genişleyen müşteri ağımıza daha güçlü hizmet sunacak olan bu yeni tesis, Toyo Matbaa Mürekkepleri’nin bölgesel üretim ve ihracat merkezi konumunu daha da pekiştirecek” dedi.

Yeni fabrikanın, üretim kapasitesini artırmanın yanı sıra, aynı zamanda Ar-Ge alanını dört kat büyüterek şirketin inovasyon gücünü önemli ölçüde ileriye taşıyacağını dile getiren Benli, “Gelişmiş teknolojik altyapısı sayesinde operasyonel verimliliği artırmayı hedefleyen tesis, aynı zamanda ithal edilen bazı ürünlerin yerli üretime kazandırılmasına katkı sağlayarak sektördeki rekabet gücünü artıracak” diye konuştu.

2022 yılında temelleri atılan fabrikanın inşa sürecinin yalnızca mühendislik ve yatırım açısından değil, dayanıklılık, kararlılık ve iş birliği açısından öğretici bir süreç olduğunu söyleyen Benli, “Bu süre zarfında pandemi, ülkemizi derinden etkileyen depremler ve küresel ölçekte değişen tedarik zincirleri gibi zorluklarla karşılaştık. Ancak tüm koşullara rağmen, Artience Group’un vizyonu ve mesai arkadaşlarımızın özverisi sayesinde yatırım sürecinin ilk etabını başarıyla tamamladık” ifadelerini kullandı.

“Üretim kapasitesi iki katına çıktı”

Bu yatırımla birlikte üretim kapasitesinin yaklaşık iki katına çıktığını, daha önce ithal edilen laminasyon tutkalları gibi ürünleri artık yerli üretimle karşılamayı hedeflediklerini aktaran Benli, “Böylece ülke ekonomisine ve ihracata katkı sunmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda, Mart ayından bu yana laminasyon tutkalları ürün grubundaki üretim faaliyetlerimiz kesintisiz şekilde devam ediyor” dedi.

Isao Kameoka: “Sadece üretim değil, inovasyon merkezi”

Toyo Matbaa Mürekkepleri Yönetim Kurulu Başkanı Isao Kameoka, yeni fabrikanın yalnızca bir üretim tesisi değil, aynı zamanda bir inovasyon merkezi olacağını vurguladı. Yeni nesil test baskı cihazlarıyla donatılmış Ar-Ge merkezi sayesinde müşterilerine çok daha özgün ve yenilikçi çözümler sunabileceklerini dile getiren Kameoka, fabrikanın sunduğu teknolojik altyapı ile esnek üretim süreçlerini geliştirerek değişen müşteri taleplerine hızlı yanıt vereceklerini belirtti.

“Tüm süreçler dijital olarak izlenebilir ve yönetilebilir hale geldi”

Benli, toplamda 75 km boru hattı, 320 kilometre kablolama, 30 bin metrekare beton, 3 bin 250 ton demir ve 2 bin 650 ton yapısal çelik kullanılan tesisle ilgili özellikleri şu şekilde sıraladı: “Tam otomasyon ile işletilen üretim hatları ve bina otomasyon sistemleriyle tüm süreçler dijital olarak izlenebilir ve yönetilebilir hale getirildi. Yeni nesil üretim makineleri ve dikey üretim yapısı sayesinde, tesis yüksek verimlilik ve enerji tasarrufu sağlayacak şekilde tasarlandı. Solvent kayıp ve kaçaklarını azaltmaya yönelik sistemler kuruldu. Bu yatırım, proses güvenliğini merkeze alarak; yangın güvenliği sistemleri ve çalışan sağlığını korumaya yönelik önlemlerle desteklendi. Aynı zamanda, yağmur suyu toplama altyapısıyla çevresel ve operasyonel sürdürülebilirlik gözetilerek tasarlandı. Güneş enerjisi kullanımı entegre edildi. Betonarme ve çelik konstrüksiyonun birlikte kullanıldığı hibrit inşaat teknolojisiyle modern ve dayanıklı bir yapı inşa edildi. Yüksek verimlilik sağlayan kazan sistemleri ve ATEX standartlarında üretim alanlarıyla iş güvenliği üst düzeye taşındı.”