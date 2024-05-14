Trabzon raylı sistemde kararlı

NBE Trabzon

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı ilk toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç başkanlığında yapıldı. Başkan Genç, 2028 yılında raylı sistemin 8.7 km’lik kısmının hizmete açılmasını planladıklarını söyledi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı toplantıları başladı. Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Başkan Genç, “24 Nisan itibariyle şehrimizde birinci sırada önem arz eden, hemşehrilerimize taahhüt ettiğimiz Hafif Raylı Sistem Hattımızın protokolünü imza altına aldık. Bu ulaşım aksımız 32 kilometreden müteşekkil olarak planlandı. Birinci etabını imza altına aldığımız şekliyle 8.7 kilometresiyle ilgili Akyazı’dan, Meydan Atatürk Alanı bölgemize olacak şekilde proje çalışmaları başladı. Yatırım programıyla birlikte hızlı ve kararlı bir şekilde projemizi fiiliyata geçirmek istiyoruz. Ardından ise havalimanı ve üniversitemizi kapsayacak şekilde 2. etabına geçilecek. Akabinde, Akçaabat’ımız ve Yomra’mız şeklinde devam edecek. Hedefimiz 2028 yılı itibari ile birinci etabımız olan 8.7 kilometrelik kısmı hizmete almak. Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu ile 2 kez toplantı yaptık. Kendisine desteklerinden ötürü teşekkür ediyoruz” dedi.

GÜNDEM MADDELERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Başkan Genç, açıklamalarının ardından Meclis üyelerine söz verdi. Daha sonra Meclis gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Meclis Toplantısı’nda, gündemin ilk 5 maddesi görüşülüp oy birliği ile kabul edilirken, diğer 40 gündem maddesi ise ilgili komisyonlara havale edildi. Meclis Toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.