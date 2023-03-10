Tren hattı için yüzlerce parsele ‘acele’ kamulaştırma

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli yüksek standartlı demiryolu projesinin belirlenen iş programında devam edebilmesi adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Dış kaynaklı kredi temininde aksama yaşanmaması adına alınan kararda Bursa, Bilecik ve Balıkesir sınırlarında kalan 173 ada ve yüzlerce parsel kamulaştırıldı. Sanayi yapılanmasının olduğu Nilüfer’in Badırga Mahallesi ile Karacabey’in Hürriyet, Subaşı, Seyran, Harmanlı ve Karakoca mahallelerinde yoğunlaşan kamulaştırma kararından 3 şehirde 9 ilçe etkilendi. Özellikle yeni inşa edilen TEKNOSAB bölgesinin ulaşımı konusunda stratejik öneme sahip olan ve senelerdir bitmesi beklenen yüksek standartlı demiryolu projesinde bu hamle ile birlikte büyük bir sorun giderilmiş oldu. Sanayi bağlantısı konusunda büyük rol üstlenecek hattın 2024 yılında hizmete açılması bekleniyor.