Trendyol Adana aktarma merkezi açılışını erkene çekti

ADANA - Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, açılış için geldiği Adana’da bölge ekonomisinin hızla toparlanması ve istihdam yaratılmasına katkı sağlamak amacıyla yatırım planlarını erkene çektiklerini açıkladı. Trendyol Adana Aktarma Merkezi’nin açılışını yıl ortalarında yapmayı planladıklarını ifade eden Çetin, “Yaşadığımız afetle beraber öncelikli olarak acil ihtiyaçların karşılanmasının ardından bölgeye daha uzun vadeli ve kalıcı fayda sağlamayı hedefledik.

Bu doğrultuda da bölge ekonomisinin toparlanması, istihdam yaratılması ve çarkların bir an önce yeniden dönmesi için aktarma merkezimizi daha erken faaliyete geçirme kararı aldık. Yaklaşık 500 milyon TL’lik bir yatırımla aktarma merkezimiz faaliyete başlıyor. Burası yaklaşık 20 bin metrekare alanıyla bölgenin en büyük aktarma merkezi. Ayrıca yakın bir tarihte Ankara’da daha yüksek kapasiteli bir aktarma merkezimizi devreye alacağız” diye konuştu.

Deprem sonrası gelen acil ihtiyaçlar arasında Türkiye’de daha önce üretimi bulunmayan ürünler olduğunu ve Trendyol’un üretim gücüyle bu ihtiyacı da karşıladıklarını ifade eden Çetin “Binlerce outdoor çocuk uyku tulumunu ürettirdik ve hızlıca bölgeye tedariklerini gerçekleştirdik” diye konuştu.

Çetin bölgeye 3 yılda sağlayacakları ticaret hacminin 70 milyar TL’yi bulacağını belirterek, “Bölgedeki 35 bin satıcımızı bu yıldan başlayarak Almanya ve Azerbaycan başta olmak üzere yurtdışı satışlarına başlatmayı ve tüm dünyada satış yapabilir hale getirmeyi hedefliyoruz.

Bunun için de teknoloji, eğitim ve dil entegrasyonu başta olmak üzere her türlü desteği vereceğiz” dedi. Çetin, afet bölgesindeki satıcılarının 2022 yılındaki ticaret hacminin 10.5 milyar TL olduğunu ifade ederek, “Bu yıl için 16 milyar TL’lik ticaret hacmi hedefi koymuştuk. Satıcılarımızın bu hedefe ulaşması için desteklerimizi sürdüreceğiz” bilgisini verdi.

Bölgedeki üretim hacmi 3 kat artırılacak

Trendyol markalı ürünlerin tüm Türkiye’deki 420 üretici tarafından, 4 bin yerli işletmede üretildiğini vurgulayan Çetin, şunları kaydetti: “Bölgede, Trendyol markalı ürünleri üreten 18 fabrika, 65 atölye ve 4 binden fazla çalışan bulunuyor.

Bölgeye ciddi istihdam ve ticari katkı sağlayan bu işletmelerimizin tekrar ayağa kalkarak üretime başlaması için tüm gücümüzle destek olmaya devam edeceğiz. Yıl sonuna kadar bölgedeki Trendyol markalı ürün üreticilerimize sağladığımız geliri bir önceki seneye göre 3 kat artırarak yaklaşık 1 milyar TL’ye çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.