TTB Başkanı Mustafa Teke: “Ortak akıl ve istişareyle hareket ediyoruz”

TARSUS/EKONOMİ



TTB Başkanı Mustafa Teke, Başkan Yardımcısı Kemal Süheyl Batmaz, yönetim kurulu üyeleri Yücel Gürbüz ile İlhan Titiz, Kastamonu Ticaret Borsası Başkanı Serdar İzbeli, Meclis Başkanı Tarık Altıkulaç ve beraberindeki heyeti ağırladı. Misafirlerine Tarsus’un tarımsal üretimi, ticareti ve borsanın çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Mustafa Teke, TTB’nin kentteki en önemli kanaat önderlerinden biri olduğunu söyledi. Üyelere hizmet etmek ve ilçenin sorunlarını çözmek için büyük çaba sarf ettiklerini vurgulayan Teke, “Son 10 yılda birçok başarı hikâyesine imza atan borsamız, ortak aklı çalıştırıp istişarelerde bulunarak kentteki kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte hareket ediyor” dedi.



10 bin yıllık tarihe sahip Tarsus’ta bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Kastamonu Ticaret Borsası Başkanı Serdar İzbeli ise Teke ve ekibine başarı dileklerini iletti. İzbeli ve beraberindeki heyet daha sonra TTB yerleşkesindeki lisanslı ve soğuk hava depolarını, Buğday Pazarı’nı ve Tarsus Müzesi’ni gezdi.