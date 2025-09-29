TTB Başkanı Mustafa Teke: “Sulamadaki kayıp tarımı tehdit ediyor”

TARSUS/EKONOMİ



Devlet Su İşleri yayınladığı raporlarla Çukurova’da sulama kanallarından verilen her 100 metreküp suyun yalnızca 49’unun tarlaya ulaştığını, geri kalan yüzde 51’lik bölümün buharlaşma, sızma ve vahşi sulama nedeniyle kaybolduğunu açıkladı. Konuyu değerlendiren TTB Başkanı Mustafa Teke, “Don dönemlerinde suyun kanallara zamanında verilememesi ve rotasyon uygulamalarındaki belirsizlikler üreticilerimizi zorluyor. Kanaletlerin içine borular döşenmesi ve her parsel başına sayaçlı vana takılması gerekiyor. Böylece suyu doğru yönetebilir, salma sulamayı sonlandırabilir ve gübre kullanımında ciddi tasarruf sağlayabiliriz. Kapalı basınçlı sulama sistemiyle çiftçilerin elektrik ve mazot giderleri azalacak, toprak erozyonu önlenecek, verim ile kalite artacak” dedi.



İklim krizine dirençli alternatif dikenli incir

Artan sıcaklıklar ve su kıtlığına karşı düşük su ve gübre ihtiyacıyla öne çıkan dikenli inciri alternatif ürün olarak gündeme taşıdıklarını aktaran Mustafa Teke, “Dikenli incir, gıda ve kozmetik sanayinde büyük bir potansiyele sahip. Meyvesinden dondurma, meyve suyu, marmelat, reçel ve hayvan yemi üretilebiliyor. En yüksek katma değer ise çekirdeğinden elde edilen yağda. Bu yağ kozmetik sektöründe kullanılıyor ve litre fiyatı 4 bin 500 ila 11 bin avro arasında değişiyor. Eğer bu ürünü işleyip markalaştırabilirsek, tarımın yanı sıra sanayi açısından da büyük kazanımlar elde edebiliriz” diye konuştu.



Kadın kooperatifleriyle markalaşma hamlesi

2018 yılında borsa bünyesinde ‘Mersin İli Hint İnciri Üretici Birliği’nin kurulduğunu kaydeden Mustafa Teke, 30 dönümlük bahçede dikenli incir üretimine başlandığını anımsatarak, “Karaman’da faaliyet gösteren Alman menşeli bir fabrika, Sicilya’dan dikenli incir özü ithal ederek Amerika’ya ‘Made in Germany’ etiketiyle satıyor. Biz ise bu ürünü kendi bölgemizde üretiyoruz ama işleyemediğimiz için katma değer dışarıya gidiyor. Dikenli incir, iklim krizi karşısında alternatif bir ürün ol­masının yanı sıra, yerel istihda­mı artırma ve kırsal kalkınmaya katkı sağlama potansiyeline sahip. Biz de bu fırsatı Çukurova eko­nomisine kazandırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.