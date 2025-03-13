TTB personeline İSG eğitimi verildi

TARSUS/EKONOMİ



Eğitimin önemini vurgulayan İSG Uzmanı Kıymet Uğuz, iş sağlığının tüm mesleklerdeki çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik hallerinin en üstün düzeyde tutulması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi çalışmaları olduğunu söyledi. Uğuz, “İş sağlığı ve güvenliğinin amacı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, çalışanları, çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerine karşı korumak, çalışanların sağlık, güvenlik ve refahını sağlamak ve geliştirmek, üretimin devamlılığını sağlamak ve verimliliği artırmak olarak sayabiliriz. İş kazalarının yüzde 98’lik kısmı, alınacak tedbirlerle önlenebilir kazalardır. Yaşanan her 10 kazadan 9’u emniyetsiz davranışlardan, yani çalışan kaynaklı problemlerden meydana gelmektedir. Eğer emniyetsiz durum ve davranışların önüne geçebilirsek, iş kazalarını da engellemiş oluruz. İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için herkese bir takım sorumluluklar düşüyor. Herkes de üzerine düşen sorumluluğu yapmak durumundadır” dedi.



TTB’den konuyla ilgili yapılan açıklamada ise “İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlenmiştir. Borsa olarak bu çerçevede personellerimize iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini her yıl düzenli bir şekilde yineliyoruz. İş sağlığı güvenliği ve iş yerinde yapacağımız birçok faaliyette nelere dikkat etmemiz gerektiği ile görevimizi yaparken hangi kurallara uymamız gerektiği konusunda ayrıntılı bilgileniyoruz. Bu sayede bireysel farkındalığımızı da arttıracağız” denildi.