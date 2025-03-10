TÜİOSB Başkanı Gül Akyürek Balta: “Kadınların iş hayatındaki rolleri güçlenmeli”

MERSİN/EKONOMİ



Mersin İŞKUR İl Müdürü Yunus Emre Akalın, iş ve meslek danışmanlarıyla birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Gül Akyürek Balta’yı ziyaret etti. Kadın iş gücünün kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren Yunus Emre Akalın, “İl müdürlüğü olarak, ‘İş Hayatında Ben de Varım’ başlığıyla kadınların iş hayatındaki varlığının ve öneminin altını çiziyoruz. ‘Yeşil Doğan’ başlığıyla Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren TÜİOSB’nin kadın iş gücünün artması ve gelişmesi için yaptığı çalışmaları çok kıymetli buluyoruz” dedi.



TÜİOSB Başkanı Gül Akyürek Balta ise “Bu ziyaret bizim için oldukça kıymetli. Kadınların iş hayatında aldıkları rollerin güçlendirilmesi ve daha fazla sorumluluk alabilmeleri için gösterdiğimiz gayretlere bir takdir ve destek oldu. İŞKUR gibi iş hayatında çok önemli bir konuma sahip olan bir kurumun, kadınların çalışma hayatındaki rolüne ve önemine dikkat çekmesi memnun etti” diye konuştu.



Görüşmede TÜİOSB katılımcıları Deniz İzol, Şemsa Öner ve TÜİOSB Bölge Müdürü Ebru Karalar Akdeniz de yer aldı.