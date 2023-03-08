TÜİOSB, KOGİF ile girişimci kadın sayısını artırmayı planlıyor

Şirin Çavuş / MERSİN

Mersin’de katma değerli gıda ürünleri alanında faaliyet gösteren sanayicilerin kümeleneceği Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB) bir kadının yönetiminde yükselmeye devam ediyor.

Yüksek teknolojiye sahip üretim tesisleriyle birlikte gıda sektörünün ihracata dayalı büyümesinin hedeflendiği TÜİOSB’de 10 bin kişilik de yeni istihdam alanı yaratılması amaçlanıyor.

Kurucu başkanlığını Gül Akyürek Balta’nın üstlendiği TÜİOSB, organize sanayi kuran ve Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten ilk kadın başkanıyla tarihteki yerini aldı. Balta, en büyük amaçlarının bölgenin kalkınması kadar ülke kalkınmasına da katkı sunan yeni bir örgütlenme modeli olduğunu kaydetti.

Yıllarca kadının sosyal kalkınması ve girişimci olarak desteklenmesi ile ilgili birçok sosyal sorumluluk projesi içerisinde yer alan bir kadın sanayici olarak, kadınların toplumda üretken olarak var olmasının sadece ekonomik kalkınmaya değil, sosyal barışa da olumlu etkileri olacağına inandıklarını kaydeden Balta, “TÜİOSB’nin çıkış noktalarından biri de, kadın girişimcilerin ve iş gücünün, üretimde ve ticarette daha çok var olmasına yönelik politika geliştirmektir. Bu alanda en anlamlı ve önemli adımlarından biri de Kadın Ortak Girişim Fabrikaları’nı (KOGİF) hayata geçirmiş olmasıdır. KOGİF, kadının ekonomik özgürlüğünü kazanması, hem aile ve bölge ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkıda bulunması için gerçekleştirdiğimiz bir proje oldu. TÜİOSB’nin iş dünyasına girişimci, nitelikli, üretken ve etkin kadınlar kazandırma hedefi KOGİF ile gerçekleşecek. Projemiz ile üretimden yönetime, çalışan kadın sayısının dengelendiği fabrikalar kurarak, eşitlikçi bir anlayışla üretme hakkını kadınlara verdik” dedi.

KOGİF’te hayat bulacak fikirler, melek yatırımcılarla fabrikaya dönüşecek

KOGİF projesi ile gençlerin ve kadınların gıda ve tarım konularında geliştirecekleri özgün, inovatif ve teknoloji tabanlı iş fikirlerinin hayata geçirilmesi konusunda gerekli mentörlükleri sağlayacaklarını ifade eden Gül Akyürek Balta, “Kadınların girişimcilik potansiyelini değerlendiriyor; yenilikçi, sürdürülebilir ürünleri ve hizmetleri üretiyoruz. TÜİOSB içerisinde 250 ve 500 metrekarelik küçük atölyelerden oluşan fiziki bir alanda, girişimci kadınlarımız Mersin'in kıymetli tarım ürünlerinden yeni ürünler geliştiriyor. Kadınlarımız da hem girişimci, hem de ihracatçı olarak kendilerini bölgemizde yetiştirecek. Bu küçük atölyelerimizde başlayan girişimleri, Melek Yatırımcılarla bir araya getirerek fabrikalara dönüştürüyoruz. TÜİOSB’nin yer aldığı bölgedeki köy kadınlarımız ile bir araya geldik çalışmalarımızı anlattık. KOGİF ile ortak girişim fabrikalarımız, eğitim kompleksimiz, kreşimizle kadınlarımıza her alanda hizmet sunmaya çalışıyoruz. Dijitalleşme yönünde kadınlarımıza eğitimler veriyoruz. Kadının nitelikli istihdamını destekleyerek bunun sürdürülebilir olmasına çaba gösteriyoruz” diye konuştu.