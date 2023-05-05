TÜİOSB’de yatırımlar başlıyor

Adnan AÇIKGÖZ



TARSUS - Arazi tahsis töreni, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin de katılımıyla gerçekleştirildi. İş dünyasına önemli avantajlar sağlayan OSB’lerin, sanayinin bütüncül bir yaklaşımla kurgulanarak geliştirilmesi bakımından büyük önem arz ettiğini vurgulayan Bakan Nebati, sağlanan teşvikler ve iyileşen yatırım ortamı sayesinde, 2002 yılında 192 olan OSB sayısının 391’e çıkarıldığını söyledi.

Bugün Türkiye’de OSB’si olmayan il kalmadığına dikkat çeken Bakan Nebati, TÜİOSB’nin de Çukurova Bölgesi’nde hayata geçirilen ilk ihtisas OSB olması açısından, katma değerli tarımsal üretim için hayati bir rol üstlendiğinin altını çizerek, “İlk test uçuşuna şahit olduğumuz Çukurova Bölgesel Havaalanı’na ve Mersin Limanı’na yakınlığının yanı sıra, Mersin-Adana Otoyolu’nun hemen yanında yer alması, OSB’mize önemli bir ulaşım ve erişim avantajı da sağlamaktadır. 117 hektar alan üzerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayıyla kurulan kümelenme yaklaşımıyla Mersin sanayisine dinamizm katacaktır” dedi.

Dijitalleşme projeleri öne çıkıyor

Bölgenin birçok ilki bünyesinde barındırdığına işaret eden TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta ise dijital altyapısı ve Avrupa Birliği (AB) Yeşil Mutabakat Kriterleri’nin tamamına uygun olarak projelendirilen ‘Türkiye’nin ilk İhracatçı, Dijital ve Yeşil Organize Sanayi Bölgesi’ olduklarını kaydetti. Bölgede; Dijital Tarım, Tarladan Çatala Dijital Değer Zinciri, Ortak Lojistik Merkezi, Girişimci Ekosistemi, Tarım ve Gıda Teknolojileri Test Merkezi gibi projelerin planlandığını anlatan Akyürek Balta,

“Temel alt yapı yatırımlarını tamamlayıp, 2023 yılı sonuna kadar fabrika inşaatlarımızın yükselmesiyle en kısa sürede üretime geçerek, bölgemizde sayısı 10 bin kişiye ulaşacak olan istihdamın başlamasını hedefliyoruz. 300 hektarlık bir alan üzerinde, 500 milyon dolarlık yatırımı planladığımız bölgemizde, ilave alan talebimiz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından onaylandı. Bu bizim için daha fazla üretim, daha fazla ihracat demek” şeklinde konuştu.