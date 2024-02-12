Mahir Solmaz/Diyarbakır

DEVA Partisi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof Dr. Cebap Ekinci, 41 projesi içinde çok önemli gördüğü ve ATAHSİS adını verdiği Aile Tanıma ve Hizmet Sistemi Projesi hakkında uzun bir sunum yaptı.

Belediyenin mevcut kurumsal yapı eksikliğinden ve kayyım uygulamalarından halkın rahatsızlık duyduğunu ve yeterince hizmet alamadığını söyleyen Ekinci, göreve gelmesi halinde bu sorunları kısa zamanda çözeceğini dile getirdi.

“Yeni bir yol, yeni bir nefes.” sloganı ile Diyarbakır siyasetinde üçüncü bir yol açtığını belirten Ekinci, “Halkımızı bu ikilemden kurtarmak ve hür iradesi ile adayını seçmek için yeni bir seçenek olarak çalışıyoruz. Bu seçimde bazıları siyaseten kırmızı bazıları da sarı kart görecektir” dedi.

41 projesi içinde kendisini en heyecanlandıran projenin “Mavi Pembe Fon” projesi olduğunu sözlerine ekleyen Cenap Ekinci “Bu proje ile çocuğu olamayan çiftlerin bebek sahibi olmalarını sağlamak için tüp bebek işlemine belediye tarafından kaynak oluşturacağız” ifadesini kullandı.