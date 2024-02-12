Diyarbakır’ın ilçelerinin tescilli tarihi yapıları raporlaştırıldı

Mahir Solmaz/Diyarbakır

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ( DTSO) ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ( TMMOB) İl Koordinasyon Kurulu işbirliğinde 2023 yılında tamamlanan Bismil, Çermik, Çüngüş, Dicle, Eğitim, Ergani, Hani Hazro, Kocaköy, Kulp, Lice ve Silvan ilçelerini kapsayan taşınmaz kültür varlıklarının tespiti ve tescilli olanların bilgilerinin güncellenmesine yönelik çalışma tamamlandı. Yayın haline getirilen araştırma raporu DTSO, TMMOB üyeleri, sivil toplum örgütleri ve basının katılım sağladığı lansman etkinliği ile kamuoyuna tanıtıldı.

Etkinlikte öncelikle araştırma çalışmasına dair bilgiler paylaşıldı. 13 ilçede 536 yapı incelendi. 63 tescilsiz yapının tespiti yapıldı ve tescillenmesi için başvuruları tamamlandı. 473 adet tescilli yapının bilgileri güncellendi ve fotoğraf çekimleri yapıldı. Bu şekilde kentte kent merkezi dışında kırsal alanlardaki tarihi kültürel zenginliğin belgelenmesine katkı sunuldu.

Etkinlikte konuşan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, “Bu çalışmadaki öncelikli amacımız tarihi kültürel varlıklarımızın korunması oldu. Hem somut hem de somut olmayan kültürel varlıklarımızın korunması, sürdürülmesi temel önceliğimiz. Bu kadar zengin tarihi, kültürel çeşitliliği olan bir kentin değerlerini koruduğumuzda ve turizme doğru araçlar ve yöntemler ile kazandırdığımızda ekonomik kalkınmayı da sağlayacağımızın bilincindeyiz. Son yıllarda da bu amaçla farklı kültürel alanlarda projeler geliştirdik, uyguladık.” dedi.



TMMOB İl Kooridnasyon Kurulu Sekreteri Alican Çetinkaya ise, “Bildiğiniz gibi yürütülen bilinçli politikalar ile maalesef kentimizde insan hayatına önem verilmediği gibi kentin kendisine, kente ait olana, doğasına, tarihi ve kültürel değerlerine de önem verilmemektedir. İl Koordinasyon Kurulu ve bileşenleri olarak kentimizin ve halkımızın sorunlarına duyarlı, birlikte çözüm üretme ve mücadele etme anlayışı ile hareket ettik. Kentimizi öncelik haline getiren, sorunlarının çözümü için mücadele eden kurumlar ile ortaklaşma çabası içinde olduk" ifadesini kullandı.



