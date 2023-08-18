TURABEXPO Sağlık Turizmi Fuarı İstanbul’da başladı

YAŞAR KUŞ / İSTANBUL

Pullman İstanbul Airport and Convention Center’da düzenlen fuar, Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TÜRAP) tarafından, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı desteği ve Demir Sağlık ve Hayat Sigorta sponsorluğunda gerçekleştirildi. Fuarın açılış etkinliğine Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Mısır Cumhuriyeti Sağlık ve Çevre Bakan Yardımcısı Dr. Ahmed Hussien Shehata Elsobky, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcısı Ali Alperen Kaçar, TÜRAP Genel Başkanı ve İzmir Tunus Fahri Konsolosu Sabuhi Attar, Demir Sağlık ve Hayat Sigorta Genel Müdürü Viktor Hodara katıldı.

“Sağlık turizmi bacasız sanayi”

Fuarın açılış etkinliğinde konuşan TÜRAP Genel Başkanı ve İzmir Tunus Fahri Konsolosu Sabuhi Attar, “Amacımız Türkiye’nin sağlık turizminden daha fazla pay almasını sağlamak. Bu konuda çok iddialıyız. Arap ülkelerdeki çalışmalarımız için protokol ve iş adamları olarak devamlı toplantılar yapıyoruz. Bu çalışmalar ile Türkiye sağlık turizmini inşallah çok iyi bir duruma getireceğiz. Farklı projelerle sağlık turizmini Arap ülkelerinde de hareketlendireceğiz. Bu fuar, Arap ülkelerinde sağlık turizmiyle ilgili altyapı oluşturmamız açısından çok önemli. Bunun devamında da binlerce, yüz binlerce sağlık turistini Türkiye’ye getirmeyi hedefliyoruz. Arap ülkelerindeki sağlık turizmi acenteleri, hastaneler, doktorlar hepsi burada. Türkiye’deki hastaneler ve acenteler ile iş birliği yapıyorlar. Sağlık turizmi bacasız bir sanayi ve ihracat çok önemli. Türkiye’nin bu konuya önem göstermesi lazım” dedi.

Mısır Cumhuriyeti Sağlık ve Çevre Bakan Yardımcısı Dr. Ahmed Hussien Shehata ise sağlık turizmi açısından büyük öneme sahip olan bu fuarın Mısır ve Türkiye arasındaki işbirliği çalışmalarına katkı sunacağını belirtti. Demir Sağlık ve Hayat Sigorta Genel Müdürü Viktor Hodara fuar için mutlu ve gururlu olduklarını ifade ederek, “Arap ülkelerinden sağlık turizmi amacıyla ülkemize çok sayıda turistin geldiğini biliyoruz. Bu sayının daha da artması ve iş birliklerinin daha da yoğun bir şekilde devam etmesi için çok faydalı bir fuar olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.