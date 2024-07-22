Türk baharat sektörü 250 milyon dolar ihracat hedefliyor

İZMİR / EKONOMİ

Dünya mutfaklarında pişen binlerce çeşit yemeği Türk baharatları lezzetlendirdi. Türk baharat sektörü 2024 yılı sonunda 250 milyon dolar ihracat hedefliyor.

Türkiye’nin dünyanın önemli baharat tedarikçilerinden biri olduğunu dile getiren Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, defne ve kekikte dünya lideri olduğumuzu; adaçayı, kimyon, karabiber, kırmızı biber, tatlı biber, yenibahar, vanilya, tarçın, karanfil, sumak, biberiye, mahlep, çörekotu, çemen, köri, zerdeçal, safran, zencefil, kimyon, kişniş, rezene gibi baharatların ihracatını yaptıklarını kaydetti.

2024 yılının ilk yarısında Türkiye’nin gerçekleştirdiği 113 milyon dolarlık baharat ihracatının 74 milyon dolarlık diliminin Ege Bölgesi’nden gerçekleştirildiği bilgisini veren Öztürk, “Ege Bölgesi, Türkiye’nin baharat ihracatından yüzde 65,5 pay aldı. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda Ege Bölgesi baharat ihracatındaki gücünü gösterdi. 2024 yılının ikinci yarısında baharat ihracatındaki performansımızı koruyarak 2024 yılı sonunda 250 milyon dolar ihracat hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Defne en çok ihraç edilen ürün

Türkiye’nin baharat ihracatının lideri defnede ihracatın yüzde 57’lik artışla 23 milyon dolardan 36 milyon dolara çıktığını paylaşan Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurettin Tarakçıoğlu, kekik ihracatının yüzde 11’lik artışla 24 milyon dolardan 27 milyon dolara çıktığını ifade etti. Tarakçıoğlu, “Karabiber, kırmızı biber grubu ise 8,3 milyon dolardan 10,6 milyon dolara yükseldi” dedi.