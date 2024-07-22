'İzmir’in nitelikli turiste kavuşması için kongre merkezi şart'

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Türkiye’nin turizmini 12 aya yaymak ve nitelikli turist çekmek hedeflerinde kongre turizminin büyük önem taşıdığını ifade eden SKAL İzmir Başkanı Güner Güney ve Red and More organizasyon şirketinin Kurucu Müdürü Onur Türkay, bölgede yapılması gereken ilk işin geniş kapasiteli bir kongre merkezi veya kongre oteli yatırımı olduğunu dile getirdiler. Sektör temsilcileri, bunun için öncelikle yerel yönetimlere iş düştüğünü söylediler.

İzmir’in şu an en büyük eksikliğinin kongre merkezi ve kongre oteli olduğuna dikkat çeken İzmir Skal Kulübü Başkanı Güner Güney, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile bir toplantı yaparak, bu konudaki talebimizi ilettik. Merkez ve tesis yapılabilecek birçok boş alan var. Gaziemir’deki fuarizmir’in önündeki boş alan bir kongre oteli yapılması için çok ideal. En az 4 bin kişilik bir kongre salonu ve o kapasiteyi karşılayabilecek bir otel yapılmalı. İzmir, fuar ve kongre turizmi açısından fuarizmir’in açılması ile büyük yol kat etti. Ortalama yılda 15 olan fuar sayısı, 50’lere yaklaştı. Bu başarıyı kongre turizmiyle desteklemek istiyoruz. Çünkü nitelikli turisti kongre turizmiyle yakalayabiliriz. Kongre için gelen insanlar genellikle üst düzey yöneticiler ve iş dünyasının önde gelenleri oluyor. Biz de kongre turizmi sayesinde, iş dünyasını buraya çekebilirsek, sonrasında tatil için de buraya geleceklerdir zaten” dedi.

İzmir’in deniz-güneş-kum, tarih, kültür, gastronomi ve çok sayıda turizm alternatifiyle büyük bir potansiyeli olduğunu ifade eden Türkay, “Büyük atılımlar, büyük projeler yapmalıyız. Bu konuda yolumuzu açacak olan yerel yönetimler. İzmir artık vakit kaybetmemeli, eyleme geçmeli” diye konuştu.

“İlk iş yerel yönetimlere düşüyor”

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’ne (TÜRSAB) bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Red and More organizasyon şirketinin Kurucu Müdürü Onur Türkay da, “Nitelikli turisti 12 ay boyunca ülkemize ve bölgemize çekmek için kongre turizmine destek verilmesi lazım. Bunun için ilk başta yerel yönetimlere iş düşüyor. Ege’de henüz geniş kapasiteli bir kongre merkezi veya kongre oteli bulunmuyor” dedi.

Sektörün uluslararası alanda ne yöne gittiğini ve güncel gelişmelerin ne olduğunu takip etmek üzere ihtisas fuarlarına katıldıklarını dile getiren Türkay, “Uluslararası kongrelerin hangi şehre veya hangi ülkeye gideceğinin karar verilmesi noktasında Convention & Visitors Bureau - Kongre ve Ziyaretçi Bürosu’nun (CVB) önemli bir işlevi var. CVB, İzmir’de bir dönem aktif çalışmış olsa da çeşitli nedenlerden dolayı son yıllarda atıl kaldı. Zaten, CVB’nin kendi şehrine uluslararası bir kongre alabilmesi için öncelikle şehirde altyapının hazır olması gerekiyor” diye konuştu.