Türk ihracatçı İngiltere’de yeni fırsatların kapısını araladı

MERSİN/EKONOMİ



Faaliyet süresince firmalar, Londra’daki önemli showroom ve atölyeleri ziyaret ederek pazar hakkında kapsamlı bilgi topladı. Ateliers London, Clerkenwell’de 20’den fazla mağazayı kapsayan showroom turu ve Southern Comfort Furniture atölye ziyaretleri, sektör temsilcilerine İngiltere pazarını yakından tanıma fırsatı sundu. Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Başkanı Onur Kılıçer, “Hatay mobilyası, tasarım gücü ve kalite anlayışıyla global pazarlarda fark yaratabilecek kapasiteye sahip. Hedefimiz, Hatay mobilyasının kalitesini tüm dünyaya tanıtmak ve sürdürülebilir ihracat artışına öncülük etmek. 2025’in Ocak-Ağustos döneminde Hatay’dan İngiltere’ye yapılan ihracat 25 milyon dolar oldu. URGE projemiz kapsamında Londra’da yürüttüğümüz çalışmalar, firmalarımızın uluslararası pazarlardaki yetkinliklerini artırmak ve stratejik iş ortaklıkları kurmalarını sağlamak açısından kritik öneme sahip” dedi.



Kılıçer, Türk firmalarını küresel ölçekte daha görünür hale getiren benzer etkinliklerin bölgesel kalkınmaya da ciddi katkı sağladığını vurguladı.