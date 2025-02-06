Türkiye ile Almanya’nın yaş meyve sebze ticareti güçlenecek

MERSİN/EKONOMİ



Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kavak, Avrupa Birliği ülkeleriyle ticari ilişkilerde Almanya’nın her zaman en önemli ülke ve en önemli pazar konumunda olduğunu anımsattı. Türkiye’nin 2024’te Almanya’ya yaptığı yaş meyve sebze ihracatının bir önceki yıla kıyasla yüzde 2 artışla 354 milyon dolara ulaştığını aktaran Kavak, “Almanya'ya 194 milyon ton yaş meyve ve sebze ihraç ettik. Bu sayılar göstermektedir ki Alman pazarı, 2024 ihracatımızda yüzde 10 seviyesinde bir paya sahip. Türk ihracatçılar olarak, daha yoğun ticari ilişki talep ediyoruz. Türk meyve sebzesini Almanya’da tanıtmak, sevdirmek, Alman mutfaklarına ve restoranların menülerine taşımak için çalışmalar yapıyoruz. Televizyonlarda, ana akım ve sektörel medyalarda tanıtımlar yapıp market etkinlikleri düzenleyerek nihai tüketiciye ulaşıyoruz” dedi.



“Gerekli desteği sağlayacağız”

Alman Federal Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Üyesi Parlamenter Frank Müller Rosentritt ise Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ülkenin Almanya olduğunu, Almanya’nın da Türkiye’nin ithalatında 3’üncü sırada yer aldığını kaydederek, “Karşılıklı kültürel ve ticari iş birlikleriyle yaş meyve sebze sektörünün ihracattan aldığı pay artırılmalı. Bu konuda gerekli desteği sağlayacağız” diye konuştu.



Alman Federal Gıda ve Tarım Bakanlığı Türkiye’den Sorumlu Doğu Avrupa, Orta ve Doğu Asya, Genişleme Daire Başkanı Verena Hedtke de Türk ihracatçıların Almanya’da yaşadığı sorunların bakanlık gündemine alınacağını aktardı.