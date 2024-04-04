'Türkiye’nin 12 milyar dolarlık hedefine 1,5 milyar dolar katkı sağlayacağız'

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektörü 2023 yılı sonunda 8 milyar dolar olan ihracatını 2028 yılı sonunda 12 milyar dolara taşımayı hedefliyor. Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fuat Gürle, Türkiye’nin 12 milyar dolarlık ihracat hedefine 1,5 milyar dolar katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Mobilya, kâğıt ve odun dışı orman ürünleri olmak üzere üç alt sektöre hizmet verdiklerini kaydeden Gürle, “Kâğıt ve kâğıt mamulleri ihracatımız 538 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Odun dışı orman ürünleri ihracatımız ise aynı yıl 103 milyon dolar bandında seyretti. Türkiye’nin mobilya ihracatı 2001 yılında 192 milyon dolar olarak gerçekleşirken, 2023 yılında önemli oranda artarak 5,1 milyar dolara ulaştı. Birliğimizin mobilya ihracatı ise 224 milyon dolar oldu” diye konuştu.

Yüzde 10’luk bir ihracat artışıyla 2024 yılında 1 milyar dolar ihracat barajını aşmayı hedeflediklerini paylaşan Gürle, “Bunun için 2024 yılında daha çok çalışmamız ve daha çok proje üretmemiz gerekiyor. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Ur-Ge projesi, Turkish Herbal Tea Turquality projesi, Mobilya Turquality projesi, Aegean Furniture Ur-Ge projesi, Ezberbozan Tasarım Yarışması, alım heyeti ve sektörel ticaret heyetlerimiz, Fuar organizasyonlarımız 1 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için hayata geçirdiğimiz yeni projelerimiz. Bu projelerimize halkalar eklemek için istişarelerimiz sürüyor” ifadelerini kullandı.

Mobilyada taksitlendirmede limit gelmesi halinde sektöre olası etkilerini de değerlendiren Gürle, “Taksit yapılan firmalar çoğaldı. Bankalar şu anda taksit sayılarını indirmeye başladı. 1990’lı yıllarda senetle satış vardı şu anda tekrar senetle satışlar başladı. Piyasa sıkışmış vaziyette” dedi.

“Türk bitki çayı markasını dünyaya göstereceğiz”

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurettin Tarakçıoğlu, “Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ortaklığında mobilya, kâğıt ve tıbbi aromatik bitkiler sektörlerinde 4 sene boyunca Turkish Herbal Tea Turquality projesini yürüteceğiz. Dünya birincisi olduğumuz kekik defne biberiye gibi odun dışı orman ürünlerinin bu sefer farklı bir yönünü, tıbbi ve aromatik bitkiler gücünü, Türk bitki çayı markası tanıtımıyla dünyaya göstereceğiz. Bu projede ABD ve Almanya öncelikli hedef pazarlarımız olacak” diye konuştu.

Aegean Furniture Ur-Ge Projesinde ikinci faz başlayacak

Sektörel ticaret heyetlerine 2024 yılı içerisinde devam edeceklerini söyleyen Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hikmet Güngör, “Mobilya sektöründe 4 ihracatçı birliği ortaklığında Mobilya Turqulity projesini yürütmek için çalışmalarımıza başladık. Birleşik Arap Emirlikleri, ABD, Çin, Fransa, Almanya ve İtalya hedef pazarlarında Türk mobilyası tanıtımını yapacağız” dedi.