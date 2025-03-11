Türkiye’nin ilk sıfır karbon binası Konya’da yükseliyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Şehir Kütüphanesi’nde devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi’nin eski binasının bulunduğu alanda gençler için Konya’ya kazandıracakları Şehir Kütüphanesi’ndeki çalışmaların aralıksız bir şekilde devam ettiğini söyledi.

“Türkiye’nin örnek kütüphanelerinden birisini inşa ediyoruz”

“Mimarisiyle, estetiğiyle ve fonksiyonuyla Türkiye’nin örnek kütüphanelerinden birisini inşa ediyoruz” diyen Başkan Altay, “Ayrıca kütüphanemiz Türkiye’nin ilk sıfır karbon binası olarak iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir nirengi noktası olacak. Okuma salonları, toplantı alanları ve her yaştan arkadaşımıza hizmet edecek bu binanın yapımı için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Tabii Ramazan ayındayız. Ekiplerimiz oruç tutmalarına rağmen emek veriyor. Ben onlara Konyalılar adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yapı mevcut ağaçlara göre şekillenecek

Ahşap ve taş ağırlıklı olarak, şehrin dokusuna aykırı olmayan bir bina inşa edeceklerini kaydeden Başkan Altay, “Ayrıca burada en önemli hassasiyetimiz mevut ağaç yapısı. Binamızın mimarisini ona göre seçtik. Mevcut ağaçlara göre şekillenen ve ilave ağaçlarla bahçesinde kitap okuyabileceğiniz Türkiye’nin en güzel yapılarından birisini, Beyşehir Eşrefoğlu Camii’nin mimari esintisiyle Konya’mıza kazandırıyoruz. Konya’nın en kıymetli arsasında gençlerimize dönük bir iş yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mimari olarak da Konya’ya değer katacak bir eser olacak. Şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.