“Türkiye’nin jeotermal sera alanı 15 kat büyüyebilir”

MANİSA / EKONOMİ

Jeotermal Enerji Derneği (JED) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kındap, Türkiye’nin jeotermal sera potansiyelinin mevcudun 15 katı olduğuna dikkat çekti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafndan düzenlenen Sürdürülebilir Manisa Zirvesi kapsamındaki Gıda Güvenliği İçin Jeotermal Seracılık başlıklı oturuma katılan Kındap, ülkelerin özellikle pandemi sonrasında sağlıklı, kaliteli ve ucuz gıdaya ulaşımın taşıdığı yaşamsal önemin farkına vardıklarını belirterek, “Bu durum jeotermal seracılık uygulamalarını tüm dünyada artırdı. Türkiye de bu alanda öncü ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye’nin bugün 7 bin dönüm seviyesinde bulunan jeotermal sera varlığı, ülke potansiyeli karşısında çok düşük seviyede. 150 bin dönüm jeotermal ısıtmalı sera potansiyeline sahip olan ülkemiz, bugün bu potansiyelin yüzde 5’ini bile bulmayan kapasitesi ile dünyada 7'inci, Avrupa'da ise 1'inci sırada yer alıyor” dedi.

JED olarak Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı Organize Tarım Bölgeleri (OTB) projelerini de destekliklerinin altını çizen Kındap, 2024’te sisteme dahil lolan 5 proje ile birlikte OTB sayısının 43’e yükseldiğini, 2025 yılı itibarıyla Türkiye’de kurulan 22 adet Bitkisel OTB’nin 14’ünün jeotermal kaynaklı seralardan oluştuğu bilgisini verdi.

“OTB’ler jeotermal kaynaklara yakın olmalı”

Türkiye’nin 10 yıl içerisinde 100 bin dönüm jeotermal sera büyüklüğüne rahatlıkla ulaşabileceğini kaydeden Kındap, şu değerlendirmeyi yaptı: “Yatırımcılara uygun kredilerle jeotermal ısıtmalı sera yapabilme imkânı tanıyan bu bölgelerde 30 bin dönüm potansiyel sera alanımız bulunuyor. JED olarak OTB’lerin yer seçiminin jeotermal kaynakların hemen üzerinde ya da çok yakınında olmasını önemsiyoruz. Temennimiz, jeotermal kaynak kullanan bölge sayısının daha da artması yönünde. Bu sayede Türkiye tarımsal üretimde ölçek ekonomisini sağlayarak; üretimde, istihdamda, ihracatta dünyanın en önde gelen ülkeleri arasında yer alabilir.”

Türkiye’deki jeotermal seralarda, yakın gelecekte üretim çeşitliliğinin de artacağına işaret eden JED Başkanı Ali Kındap, katma değeri ve ihracat kabiliyeti çok yüksek tropikal meyve üretiminden süs bitkilerine kadar çok farklı ürünlerin jeotermal seralarda üretileceğini sözlerine ekledi.

Türkiye’nin keşfi tamamlanmış jeotermal potansiyeli 62 bin mw

Türkiye, dünyanın en zengin jeotermal kaynaklarını barındırıyor. Bin 500’ün üzerinde doğal jeotermal çıkış noktası olan Türkiye’de bugün itibarıyla jeotermal kaynaklı elektrik enerjisi kurulu gücü 1733 megavat (MW) seviyesinde. Jeotermal enerjinin diğer kullanım alanları olan termal turizm, jeotermal seracılık, konut ısıtması, sebze ve meyve kurutma gibi alanlardaki kullanımı birlikte düşünüldüğünde; Türkiye’nin 7 bin megavat’ın biraz üzerinde tüketimi bulunuyor. Bu tüketim, Maden Tetkik Arama Kurumu (MTA) tarafından keşfi yapılmış potansiyel olan 62 bin MW’ın yüzde 11’i seviyesinde.