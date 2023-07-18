Türkoğlu Sanayisi gelişiyor

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

TUSAŞ’ın Türkoğlu’na yaptığı savunma yatırımı sonrası, ilçede önemli tekstil ve diğer sanayi yatırımları sürüyor.

Türkoğlu ilçesi, sanayi sektöründeki başarılı çalışmalarıyla ülke ekonomisine katma değer sağlıyor. Belediye Başkanı ve Türkoğlu OSB Başkanı Osman Okumuş'un liderliğinde gerçekleştirilen yatırımlar, ilçenin iş potansiyelini artırarak, sanayi sektöründe önemli bir oyuncu haline gelmesini sağladı.

Başkan Okumuş, Türkoğlu ilçesi için öncelikli hedeflerinden birini, sanayi sektörünün gelişmesi olarak belirledi. Bu doğrultuda, ilçede yeni sanayi bölgeleri oluşturuldu ve mevcut olanlar modernize edildi. Bunun yanı sıra, firmalara vergi teşvikleri ve kolaylık sağlanması gibi önemli adımlar atıldı. Türkoğlu Belediyesi, yerel girişimcileri teşvik etmek ve desteklemek amacıyla çeşitli projeler gerçekleştirdi. İlçenin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için sanayiye yönelik eğitim programları düzenlendi ve işbirliği ağları oluşturuldu. Bu sayede, yerel işletmeler güçlendirildi ve rekabetçi bir ortamda faaliyet göstermeleri sağlandı.

Tarım ve hayvancılık potansiyeli de güçlü

Türkoğlu ilçesinin sahip olduğu tarım ve hayvancılık potansiyeli de sanayi sektörünün gelişiminde önemli bir rol oynadı. Tarım ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesi için modern tesisler kuruldu ve yeni pazarlar oluşturuldu. Bu sayede, hem tarım sektörü güçlendi hem de ilçe ekonomisi canlandı.

Başkan Okumuş'un öncülüğünde gerçekleştirilen bu çalışmalar, Türkoğlu ilçesinin üretim kapasitesini artırdı. İlçedeki sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmeler, ürettikleri ürünlerle hem iç pazarda hem de uluslararası pazarda rekabet ediyor. Böylece, Türkoğlu'nun sanayisi ülke ekonomisine büyük ölçüde katma değer sağlıyor. Sonuç olarak, Türkoğlu ilçesi, sanayi sektöründeki başarılı çalışmalarıyla ülke ekonomisine katkıda bulunan bir konuma gelmiştir. Başkan Okumuş'un önderliğinde yapılan yatırımlar, ilçenin üretim potansiyelini artırmış ve yerel işletmelere destek vermiştir. Türkoğlu sanayisi, istihdam yaratması ve üretim kapasitesiyle ülkenin ekonomik büyümesine katkı sağlamaktadır.