TÜRKONFED YK Başkanı Sönmez: Kur beklentilerin altında, ihracatçılarımız zorlanıyor

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Türk İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) KOBİ’lerin dijitalleşme seviyelerinin ölçülmesi, analiz edilmesi, yol haritalarının oluşturulması ve dijital dünyayla uyumlarının artırılması hedefiyle Siemens ana paydaşlığında yürüttüğü Dijital Dönüşüm Merkezi (DDM) projesi kapsamında Eskişehir’de bir eğitim programı düzenlendi.

Marmara ve İç Anadolu Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu’nun (MARSİFED) ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte konuşan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, KOBİ’lerin dijital dönüşümü için gerçekçi politikalara ve güçlü bir dönüşüm iradesine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis ise yapay zeka ve dijitalleşmenin sadece büyük şirketler için değil, KOBİ’ler için de büyük fırsatlar sunduğunu ifade etti. Etkinlik kapsamında ‘İş Süreçlerinde Yapay Zeka Entegrasyonu’ konulu bir panel düzenlenirken koçluk görüşmeleri de gerçekleştirildi.

“Anadolu dönüşüm için büyük potansiyel barındırıyor”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Eskişehir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Işık, “KOBİ’lerin dijital dönüşüm bileşenleri, gereklilikleri ve faydaları konusunda farkındalıklarının artırılması için hayata geçirilen DDM’nin kapsamı ve hedefi, özellikle içinde bulunduğumuz dönemin ihtiyaçları dikkate alındığında KOBİ’lerimiz için çok daha anlamlı bir hale geldi. Biz de ESİAD olarak dönüşüm için büyük potansiyel barındıran Anadolu’nun yıldız şehri Eskişehir’de bu projeye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

“Dijital dönüşüm için artık hiç vaktimiz yok”

MARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akın ise, “Atatürk'ün bizlere gösterdiği hedef olan muasır medeniyetler düzeyine erişmiş bir Türkiye için şirketlerimizin dijital dönüşümlerini başarmalı ve toplumun dijital yetkinlik düzeyini en üst seviyeye çıkarmalıyız. Bu iş için artık hiç vaktimiz yok. Şirketlerimizin dijital dönüşümü kadar önemli bir husus da toplumun dijital yetkinliğinin en üst düzeye çıkarılmasıdır. Dijital yetkinliği yüksek bir topluma giden yol da eğitimden geçiyor” şeklinde konuştu.

“KOBİ’ler teknik rehberlik ve finansman engeline takılıyor”

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, Türkiye’nin küresel rekabetçilikte sıçrama gerçekleştirmesi için dijital dönüşüm kaldıracını çok daha etkili kullanması ve özellikle yapay zeka gibi teknolojik atılımlardan geri kalmaması gerektiğini söyledi. Son 100 yıldır Türkiye’nin dünya ekonomisinden aldığı yüzde 1’lik payı artırmanın ve yüksek teknoloji ihracatında yüzde 3’lük barajı aşmanın mümkün olduğunu ifade eden Sönmez, “HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı gibi TÜRKONFED olarak bizim de desteklediğimiz atılımlarla ülkemiz yüksek inovasyon üretimine geçerek orta gelir tuzağından çıkış için önemli bir adım atabilir” dedi.

Güçlü KOBİ’ler için gerçekçi politikalar kadar güçlü bir dönüşüm iradesine de ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Sönmez, sözlerine şöyle devam etti: “Elimizdeki tüm veriler, KOBİ’lerimizin geleneksel dijital araçları kullanmaktan dahi henüz uzak olduğunu gösteriyor. Gelişen yapay zeka ve veri teknolojileriyle birlikte KOBİ’ler ile büyük ölçekli işletmeler arasındaki verimlilik makası daha da hızlı açılabilir. Aslında KOBİ’ler de dijitalleşmenin öneminin farkında ama önlerinde teknik rehberlik ve finansman gibi iki büyük engel var. Biz de Dijital Dönüşüm Merkezi projemiz ile bu ihtiyaçların karşılanmasını ve işletmelerimizin teknik, insan kaynağı, kurumsal kültür ve iş süreçleri alanlarında dijital dönüşümlerini kolaylaştırmayı hedefliyoruz.”

Konuşmasında yeni Orta Vadeli Programa da değinen Sönmez, “Yeni OVP’deki dolar/TL seyrinde, geçmiş OVP beklentilerinin oldukça altında bir seyir var. Ekonomi yönetiminin hedefi döviz kuru düzeyini örtük biçimde belirlemek değil, volatiliteyi azaltmak olmalı. Aksi durumda ihracatçılarımız üç yıl daha bu durumu yaşaması ihracatımıza ve yüksek teknolojili üretim hedefimize zarar verebilir. Hedefimiz, katma değerli üretim ve başta KOBİ’ler olmak üzere işletme verimliliğimizi artırmak olmalı” ifadelerini kullandı.

“KOBİ’lere yenilikçi çözümler sunmaya kararlıyız”

Yapay zeka ve dijitalleşmenin sadece büyük şirketler için değil, KOBİ’ler için de büyük fırsatlar sunduğunu belirten Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis ise, “Biz de Siemens olarak; proses optimizasyonu, dijital ikizler ve yapay zeka gibi teknolojilerle işletmelerin dijitalleşmesine, verimliliklerini artırmalarına, maliyetlerini düşürmelerine ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına destek oluyoruz. TÜKONFED ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğimiz ile KOBİ’lerin rekabet güçlerini artırmalarına ve sürdürülebilir büyüme sağlamalarına yardımcı olacak yenilikçi çözümler sunmaya kararlıyız” açıklamasında bulundu.

‘İş Süreçlerinde Yapay Zeka Entegrasyonu” konuşuldu

Açılış konuşmalarının ardından Siemens Türkiye Dijital Dönüşüm Projeleri Ülke Yöneticisi Yener Kaan Tunçbilek, katılımcılara proje hakkında bilgi verdi. Bigumigu Eş-Kurucusu ve Yayın Yönetmeni Yalçın Pembecioğlu’nun moderatörlüğündeki İş Süreçlerinde Yapay Zeka Entegrasyonu paneli ise Vodafone Türkiye, Kurumsal İş Biriminden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aslı Güreşcier ile Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis’in katılımıyla gerçekleştirildi. Programdaki networking bölümü ile katılımcılar arasındaki iletişim ağı güçlendirilirken koçluk görüşmeleri de yapıldı.

5 il, 500 KOBİ’ye eğitim verilecek

TÜRKONFED’in 2018 yılında hayata geçirdiği DDM’nin Siemens ana paydaşlığındaki yeni döneminde ‘iş süreçlerinde dijital dönüşüm’, ‘pazarlama’, ‘siber güvenlik ve KVKK yönetimi’ ile ‘e- ticaret ve e-ihracat’ olmak üzere dört ana konuya odaklanılıyor. Verilen eğitimler ile KOBİ’lerin dijital dönüşüm farkındalığının artırılması, pazarlama stratejilerinin dijital platformlara taşınması, işletmelerin dijital verileri ile iş süreçlerini koruma konusunda bilinçlenmesi ve dijital ticaretin fırsatlarını kullanabilme becerilerinin geliştirmesi, tüm bunların sonucunda rekabet güçlerinin artırılması ve sürdürülebilir büyümelerinin desteklenmesi hedefleniyor. Dijital Dönüşüm Merkezi’nin yeni dönem etkinlikleri önümüzdeki aylarda Ordu, Diyarbakır ve Tekirdağ’da devam edecek. Bu dönemde toplam 500 KOBİ’ye eğitim, 50 firmaya ise bire bir dijital dönüşüm koçluğu verilmesi planlanıyor.