Turunçtan gelen lezzet: ‘Kara ekşi’ ile küreselde farklı bir trend oluşturacak

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN



Narenciyenin atası olan, koku ve görüntü bakımından portakala benzemesine rağmen damaklarda acı/ekşi bir tat bırakan turunç, Akdeniz kentlerinin cadde ve sokaklarını süslüyor. Şehirlerin siluetini yeşile ve turuncuya boyayıp eşsiz bir manzara sunan turunç, Ocak-Şubat aylarında toplanarak yerel halkın elinde tatlı, marmelat ve ekşiye dönüşüp sofralardaki yerini alıyor. Endüstriyel tesislerde çeşitli amaçlara yönelik işlenen, pazar veya marketlerde satılmadığı için limon, portakal, mandalina ve greyfurt kadar tanınmayan turunç, son dönemde çeşitli markalarla Türkiye genelindeki nihai tüketicilere ulaşıyor.



Yüzde 100 organik

Mersin’in girişimci iş insanlarından Turhan Kahya da kendine ait atölyesinde geleneksel yöntemlerle işlediği turuncu ‘kara ekşi’ haline getiriyor. Ürünlerini kendi ismiyle markalayıp ‘turunçtan gelen lezzet’ sloganıyla yurtiçinde pazarlayan Turhan Kahya, “Turunç ekşisi, meyvenin suyundan elde edilen doğal ve yoğun bir sostur. Olgun turunç meyvelerinin suyu sıkılır, çok az tuz eklenerek kaynatılır ve dinlendirilir. Süzüldükten sonra koyu kıvamlı ekşi sos olarak şişelenir. Hiçbir katkı maddesi içermez, tamamen doğaldır. Turunç meyvesinin kendine özgü aromasını taşıyan ekşimizi cam şişelerde kullanıma sunarak uzun bir tazelik vadediyoruz. Doğallık ve kalite garantimizle her geçen gün artan talepleri karşılamak için var gücümüzle üretmeye devam ediyoruz. Atalarımızdan miras kalan bu lezzeti yaşatmak ve gelecek nesillere taşımak istiyoruz” dedi.



“Planlarımızı gelişim ve büyüme üzerine yaptık”

Ürünleriyle yurtiçinde pazar payı edinip geliştikten uluslararası arenaya açılmak istediğini dile getiren Turhan Kahya, “Yakın zamanda tesisleşerek üretim altyapımızı daha profesyonel bir güce eriştirmeyi amaçlıyoruz. Böylelikle taleplere daha hızlı yanıt verebileceğiz. Ayrıca ihracatla ülkemize artı değer katmayı arzuluyoruz. Tüm planlarımızı gelişim ve büyüme üzerine yaptık. Akdeniz’in sağlıklı lezzetlerini dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan insanların beğenisine sunmak için sabırsızlanıyoruz” diye konuştu.



Faydaları saymakla bitmiyor

Turunç ve turunçtan elde edilen ürünlerin insan sağlığına önemli faydalarının bulunduğunu aktaran Turhan Kayha, “Yüksek oranda C vitamini içeren turunç, bağışıklık sistemini güçlendiren ve enfeksiyonlara karşı vücut direncini artıran önemli bir antioksidandır. Cilt için de önemli vitaminler barındıran meyvenin işlenmesiyle elde edilen turunç ekşisi, hazmı kolaylaştırıp mideyi rahatlatarak şişkinlik hissini azaltıyor. Doğal asidik yapısı ve lif içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini düzenlemeye yardımcı oluyor, vücuttan zararlı toksinlerin daha kolay atılmasını destekliyor. Kalp sağlığı ve genel sağlık açısından olumlu etkileri bulunan turunç ekşisi kan şekerini dengeliyor, içerdiği potasyum ve antioksidanlarla dolaşımı iyileştirip damar sağlığını destekliyor” ifadelerini kullandı.