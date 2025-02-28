TUSAŞ ve ASPİLSAN Enerji Havacılık Batarya Hücresi alanında sözleşme yaptı

Savunma Sanayii Başkanlığı’nın sağladığı Sanayi Katılımı Offset desteğiyle, ASPİLSAN Enerji’nin Kayseri’de bulunan Pil Üretim Tesisi’nde gerçekleştirilecek olan üretim süreci, Türkiye’nin havacılık ve savunma sanayisindeki yerlileştirme çalışmalarına önemli bir katkı sağlayacak. Bu anlaşma ile yerli imkanlarla geliştirilecek hücreler, başta hava platformları olmak üzere kritik pek çok savunma, havacılık ve uzay projelerinde kullanılacak.

TUSAŞ ve ASPİLSAN Enerji ortak çalışmalarıyla imza altına alınan bu proje, Türkiye’nin batarya teknolojilerinde dışa bağımlılığını azaltırken, Türkiye'nin başta havacılık olmak üzere savunma ve uzay alanındaki enerji depolama çözümlerinde rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, TUSAŞ ve ASPİLSAN Enerji arasında imzalanan Sanayi Katılımı Offset Desteği sözleşmesi kapsamında yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Savunma sanayimizin yerli ve millî üretim kapasitesini artırmak, tedarik zincirimizi güçlendirmek ve sektördeki rekabetçiliğimizi ileri taşımak amacıyla çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Ana ve alt yüklenicilerden KOBİ’lere kadar tüm ekosistem paydaşlarını destekleyerek, sektörümüzün sürdürülebilir büyümesini sağlamak için destek mekanizmalarını hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda Sanayi Katılımı Offset desteği ile ülkemizin iki önemli savunma sanayi şirketi TUSAŞ ve ASPİLSAN Enerji arasında Havacılık Batarya Hücresinin Geliştirilmesi ve Üretilmesi Sözleşmesi imzalandı. Bu stratejik iş birliği, savunma sanayimizde yerli ve millî teknolojilerin gelişimini hızlandırarak, ülkemizin bağımsız üretim gücüne ve küresel rekabetçiliğine önemli katkılar sağlayacaktır.”

TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu ASPİLSAN Enerji ile imzalanan Offset anlaşması hakkında yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin savunma ve havacılık alanındaki bağımsızlık yolculuğunda devrim niteliğinde bir adım attıklarını vurguladı. Demiroğlu, “havacılık sanayisini şekillendiren tarihi bir adım atıyoruz. TUSAŞ olarak, ülkemizin milli savunma ve havacılık ekosistemine yön veren lider bir konumundayız. Gerçekleştirdiğimiz bu stratejik iş birliği, yalnızca bugünü değil, geleceği de güvence altına alıyor. Ülkemizin geleceğine yön verecek havacılık platformlarımızda kullanılacak yerli batarya ve hücre üretimi, Türkiye’yi dışa bağımlı bir ülke olmaktan çıkararak kendi kendine yetebilen bir güç haline getirecektir. Bu anlaşma sadece bir üretim hattı yatırımı değil, aynı zamanda Türkiye’nin teknolojiye yön veren ülkeler arasında hak ettiği yere ulaşmasının da önemli bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Havacılık Hücresi Üretim Hattı Yatırımı Offset Desteği

İmza töreninde konuşan ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Turan Özdemir, “Savunma Sanayii Başkanlığımızın uhdesinde TUSAŞ Offset desteği ile imza attığımız bu proje, Türkiye’nin havacılık sanayisinin bağımsızlığı adına yerli batarya çözümlerinin oluşturulması yolunda önemli bir adım niteliğindedir. Nitelikli hücre üretiminin yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirilmesi stratejik öneme haizdir. Bu nedenle ülkemizin havacılık endüstrisi enerji ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir üretim tesisi yatırım kararı alınmıştır. İhtiyacın stratejik önemi nedeniyle Savunma Sanayii Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ve TUSAŞ ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde SK/O KAT-C (Sanayi Katılım / Offset Kategori-C) desteklerinden faydalanılabilmesi için Savunma Sanayii Başkanlığımızın onayı alınarak TUSAŞ ve ASPİLSAN Enerji arasında Sanayi Katılımı Offset Destek Sözleşmesi imzalanmıştır. Bu iş birliği sayesinde, milli havacılık platformlarımızda kullanılacak bataryaları yerli hücreler ile üretmeyi hedefliyoruz.” dedi.