Uludağ OSB, çevre için yatırımlara başladı

ESRA ÖZARFAT

BURSA - EKONOMİ Gazetesi Bursa Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi ile bir araya gelen Uludağ OSB Yönetim Kurulu Başkanı Enes Çelik, göreve geldikleri 4 ayın değerlendirmesini yaptı. Başkan Enes Çelik, en zorlandıkları konunun finans olduğunu aktardı. 142 milyon lira borç ile devraldıkları OSB’nin borcunu 4 ay içinde 80 milyon liraya indirdiklerini belirten Çelik, alacaklarını da 26 milyon liradan 84 milyon liraya çıkardıklarını söyledi. Çelik, “Sanayici olmayanlara satılan bazı yerler iptal, bir kısmını darevize derek OSB’ye ilave 4.5 milyon dolar gelir sağladık. Buhar merkezimizden de yeni bir anlaşma yaparak 1 milyon lira gelir elde ettik. OSB bünyesinde gelir getirecek kalemlerde yapılan iyileştirmelerle gelirimizi artırdık. 4 ayda faiz gideri olan bir OSB’den, faiz geliri olan bir OSB haline geldik. Bağımsız denetleme kuruluşu ile anlaştık. Yaptığımız tasarruflar var. Özellikle 2 yıldır tapuları verilemeyen 10 sanayici vardı. Onların tapu sorununu da yılbaşına kadar çözeceğiz” dedi.

Bölgenin bağlı olduğu trafo merkezinden kaynaklanan sıkıntılar nedeniyle elektrik kesintilerinin veya güç dalgalanmalarının yaşandığına işaret eden Enes Çelik, yeni trafo merkezi ve yedek hat oluşturduklarını belirterek, ocak ayından itibaren bölgede elektrik ile ilgili bir sorun yaşanmayacağını aktardı. Enes Çelik, yer üstünde olan hatların yer altına alınmasıyla ilgili çalışmalar yürüttüklerini, bölgede ayrıca yeni caddeler açılması ve peyzaj çalışmalarının da hız kazanacağını ifade etti. Ocak ayında bölgenin sosyal tesisini de açmaya hazırlandıklarını dile getiren Çelik, 2024 yılında ayrıca bölgedeki tesislerde çalışanların çocuklarına hizmet verecek 350 öğrenci kapasiteli bir kreş açacaklarını da duyurdu.

“4 aydır kimseye boyahane ruhsatı vermedik”

Bölgede yüzde 80 oranında tekstil sektörünün ağırlığı bulunduğuna dikkati çeken Enes Çelik, çevre konusuna büyük hassasiyet gösterdiklerini bildirdi. Diğer OSB’lere de örnek olacak uygulamalar hayata geçirmek istediklerini anlatan Çelik, “Toprak ve hava kalitesinin sürekli izlenmesi ile ilgili iki sistem kurulmasıyla alakalı çalışmamız var. Denetim yetkisi Çevre İl Müdürlüğü, DSİ ile Yeşil Çevre Arıtma Tesisi’nde olacak. OSB olarak burada inisiyatif alarak çevrenin korunması hususunda denetimlerin artmasını sağlayacağız. Ayrıca yağmur suyunu kontrol altına alacak çalışmalarımız var. Öte yandan boyalı suların OSB çevresindeki tarlalara gittiğini gördük. Bugün 150 metreden su çıkıyor. Yer altı sularının da boyahanelerde yeniden kullanılması için projeler yapacağız” diye konuştu.

OSB içinde kamulaştırılması gereken konutlar olduğunu da hatırlatan Enes Çelik, kamulaştırmaların ardından elde edilecek arazilerin de sanayicilere tahsis edileceğini söyledi. Bölgede yeni boyahane ruhsatı verileceğine yönelik söylemler olduğunu da kaydeden Enes Çelik, iddialara şöyle yanıt verdi: “Bölgede 31 boyahane var. Son 12 yılda 18 tane boyahane ruhsatı verilmiş. Bunların da 3 tanesi yeni boyahane. Biz bu konuda yönetim kurulundaki yetkiyi müteşebbis heyete verdik. Kararı heyetteki sanayiciler verecek. 4 aydır kimseye boyahane ruhsatı vermedik. Bizim amacımız zaten mevcut boyahanelerin denetiminin düzgün yapılmasını sağlamak.”

250 fabrikanın bulunduğu Uludağ OSB'de doluluk oranı yüzde 92.

İhracat hedefi 500 milyon dolar o lan bölgenin istihdamı 20 bin civarında.