Ulusoy Un’dan deprem bölgesine yeni fabrika yatırımı

SAMSUN - 2022 yılında Söke’yi bünyesine katan ve yılı 20,4 milyar TL satış hasılatıyla kapatan Ulusoy Un, deprem bölgesinde yeni bir fabrika yatırımı gerçekleştirdi. Ulusoy Un, Hatay Antakya Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Hatay İli Belen İlçesi Şenbük Mahallesi, 113 Ada, 3 Parselde kayıtlı 275 ton/gün kırma kapasitesine sahip 5.095 metrekare arazi üzerinde un fabrikasını 14.350.000 Türk Lirası toplam bedelle, 113 Ada 4 Parselde kayıtlı 5.091 metrekare arazi üzerinde depolama alanı ise 5.000.000 Türk Lirası toplam bedelle satın aldı.

Toplamda 10.186 metrekare alan üzerinde 6.880 metrekare kapalı alana sahip tesis, halihazırda gayri faal durumda bulunuyor. Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremde hasar alıp almadığına dair Hızlı Yapı Sağlığı İzleme (QSHM) raporu alındı ve söz konusu gayrimenkuldeki yapıların tamamı incelenerek tam hasarsızlık tespit edildi. Kapasite artışı ve teknoloji yenileme amacıyla yapılacak revizyon çalışmalarından sonra tesisin 2023 yılı üçüncü çeyrek içinde faaliyete geçirilmesi planlanıyor. Tesisin devreye girmesiyle deprem afetinden etkilenen bölgede istihdamın artırılması ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlanması hedefleniyor.

“İhracat tonajımızda artış yakalamayı hedefliyoruz”

Konuyla ilgili açıklama yapan Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, “Ulusoy Un, bugün 92 ülkeye ihracat yapan, sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da gıda güvenliğine hizmet eden bir şirket. Şirketimiz yeni atılımlarıyla birlikte büyümeye devam ediyor. Samsun’da 2085 ton/gün ve Çorlu’da 400 ton/gün olmak üzere toplam 2485 ton/gün ve 2022 yılında Söke Değirmencilik San ve Tic. A.Ş. paylarının satın alınmasıyla bu şirketimize ait Aydın ve Ankara Fabrikalarının 1440 ton/gün kapasitesinin eklenmesinin sonucu toplam üretim kapasitemiz 3.925 ton/gün’e ulaşmıştı.

Yeni satın almayla birlikte toplam üretim kapasitemiz 4.200 ton/güne ulaşarak Türkiye’nin açık ara en büyük un üreticisi konumumuzu korumaya devam edeceğiz. Bu satın alma işlemiyle Mersin, Adana, İskenderun bölgesindeki limanların hammadde temininde kullanılarak maliyet avantajı, ülkemizin güney komşularına yakınlık sayesinde de ihracat tonajımızda artış yakalamayı hedefliyoruz.

Tesisin üretime geçmesiyle beraber, şirketimiz ülkemizin güney ve güneydoğu bölgesindeki iç piyasaya daha uygun maliyetli nakliyeyle erişim imkanına kavuşacak. Böylelikle, şirketimiz bünyesinde 5 ayrı bölgede yer alan fabrikalarımızla, Türkiye’nin bütün bölgelerine satışı yaygınlaştıracak aktif üretim kapasitesine ulaşacağız.”