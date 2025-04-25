Üniversite-Sanayi iş birliğinde anahtar, yapay zeka ve Ar-Ge

Kocaeli

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) tarafından düzenlenen Yapay Zeka ve Ar-Ge Çalıştayı, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Hidromode Hidrolik Makine Sanayi A.Ş.’den aynı zamanda Sanayi ve Teknoloji Eski Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Elif Damla Arısan ile Prof. Dr. Mahmut Durmuş, GTÜ Öğretim Üyesi ve Teknopark İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Akyol, GTÜ Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdürü Önder Başkaya katıldı.

Zihniyet değişimiyle sanayide yeni dönem

Türkiye’nin üretim gücünü sürdürebilmesi için dijital dönüşümün kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Büyükdede, “Üniversitelerimiz artık sanayicilere ‘Gelin, imkanlarımızı paylaşalım’ diyor. Bu büyük bir zihniyet değişimidir” diye konuştu. Yapay zeka ve otomasyonun Türk sanayisi için vazgeçilmez hale geldiğine dikkat çeken Büyükdede, “Eğer verimli üretim tekniklerini benimsemezsek, pazarlarımızı kaybetme riskiyle karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

KOBİ’lere yapay zeka desteği

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, çalıştayda yaptığı konuşmada yapay zekanın artık yalnızca büyük şirketlerin değil, KOBİ’lerin de dönüşüm aracı olduğunu vurguladı. GTÜ’nün bu dönüşüme liderlik edecek bilgi birikimi ve altyapıya sahip olduğunu belirten Mantar, “Üretimden pazarlamaya her alanda yapay zeka çözümleri sunuyoruz. Üniversite-sanayi iş birliği bu sürecin anahtarıdır” şeklinde konuştu. GTÜ’nün disiplinlerarası yapay zeka yüksek lisans programıyla sektöre nitelikli insan kaynağı sağladığını belirtti.

Küresel başarılarla sanayiye yön veriyor

Üniversitenin Ar-Ge vizyonunu ve sanayiyle kurduğu güçlü iş birliklerine değinen Gebze Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Damla Arısan, “Yapay zeka, ileri malzemeler, savunma teknolojileri ve biyoteknoloji gibi alanlarda sunduğumuz teknik çözümlerle sanayiye katkı sağlamaya hazırız,” diyen Arısan, üniversitenin uluslararası başarılarından ve öğrenci odaklı yaklaşımından da bahsetti. GTÜ’nün dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasında yer aldığını belirten Arısan, öğrencilerin mezuniyet sonrası ortalama üç buçuk ayda iş bulduğunu söyledi.