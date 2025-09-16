Ünlüce "Şehrin için yürü"

Eskişehir/Ekonomi

2002’den bu yana düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası kampanyanın bu yılki teması “Herkes için Hareketlilik” olarak belirlendi. Bu tema ile ulaşımın herkes için erişilebilir, güvenli, uygun fiyatlı ve sürdürülebilir olması gerektiği vurgulanıyor.

Ulus Anıtı’nda düzenlenen açılış programında AB Delegasyonu Maslahatgüzarı Jürgis Vilçinskas, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve TBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan konuşma yaptı. Programda ayrıca Avusturya Büyükelçisi Gabriele Juen, Linz Belediye Başkanı Dietmar Prammer ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler hazır bulundu.

Vilçinskas: “Her sokaktan kültür ve yaratıcılık akıyor”

Eskişehir’in genç ve dinamik yapısına dikkati çeken Vilçinskas, “Her ne kadar adı ‘Eski-Şehir’ de olsa, dört bir yanımıza baktığımızda gençlik, vizyon, ilham ve esin dolu bu kentte olmaktan büyük bir onur duyuyorum.” dedi. Eskişehir’in kültürü, üniversiteleri ve yaratıcılığıyla geleceğe yön verdiğini vurgulayan Vilçinskas, “Eskişehirde her sokaktan kültür ve yaratıcılık akıyor.” ifadelerini kullandı.

Vilçinskas konuşmasında hareketliliğin sadece otobüslerle, tramvaylarla ya da bisikletlerle ilgili olmadığını, her şeyden önce insanlar için olduğunu ve özgürlük demek olduğunu söyledi. Ulaşımın erişilebilir, güvenli ve uygun fiyatlı olması gerektiğini de belirten Vilçinskas, “Eğer bir öğrenci bilet masrafını karşılayamıyorsa; engelli bir yurttaş otobüse binemiyorsa, bir kadın geceleri kendini güvende hissetmiyorsa, hareketlilik bir işe yaramaz.” dedi.

Eskişehir tramvayda öncü

Konuşmasında Avrupa’dan örnekler veren Vilçinskas, Paris’te otoyolların gezinti yollarına dönüştürülmesinin başta dirençle karşılandığını ancak bugün temiz hava, gelişen işletmeler ve canlı sokaklarla sonuçlandığını söyledi. Eskişehir’in Türkiye’nin ilk tramvay ağını kurarak bu alanda öncü olduğunu hatırlatan Vilçinskas, “Şimdi yeniden bir cesaret örneği gösterebilirsiniz. Temiz ulaşımı yaygınlaştırın, elektrifikasyonu benimseyin ve sokakları insanlara kazandırın. Avrupa Birliği bu yolda yanınızda olacak.” ifadelerini kullandı.

Ünlüce’den “Şehrin için yürü” çağrısı

Ünlüce, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen “Şehrin için yürü” kampanyasına dikkati çekti. Eskişehir’i yürüyüşte birinci yapmayı amaçladığını belirten Ünlüce, etkinliklerin bol bol yürüyüş, bisiklet ve toplu taşıma kullanımıyla coşkuyla kutlanacağını belirtti. Konuşmasında gelecek planlarına da değinen Ünlüce, 2026 yılından itibaren her pazar gününü “arabasız gün” olarak kutlayacaklarını açıkladı. “Bazı caddelerimizi tamamen trafiğe kapatarak şenlikler düzenleyeceğiz. Biliyoruz biraz tepki olacak ama Eskişehir halkı yaptıklarımızı benimsiyor. Var mıyız arabasız bir güne?” sözleriyle katılımcılara seslenen Ünlüce, “Bisikletlilere, yayalara yol açacağız. Toplu taşımadan şaşmayalım, bisikletleri pedallayalım, yürüyelim ve koşalım.” dedi.

Ataç: “Şehrin hareketliliği çok önemli”

Avrupa Hareketlilik Haftası açılışında yaptığı konuşmada hareketliliğin sağlık açısından önemine dikkati çeken Ataç, şehirlerdeki bisiklet yollarının hareketliliği desteklediğini vurguladı. Törenin yapılacağı alana bisikletle gelen Başkan Ataç, hareketliliğin yalnızca zaman zaman yapılan bir etkinlik değil, şehir yaşamının sürekli bir parçası olması gerektiğini ifade etti. Ataç, “Şehrin hareketliliği çok önemli. Şehirlere sağlık, huzur, direnç getirir. Belediye başkanları olarak bu konuda her zaman örnek olmamız lazım.” diye konuştu.

Kurt: “Türkiye Avrupalı olacaktır”

Konuşmasında Avrupa ile ilişkiler üzerinde duran Kurt, Türkiye'nin Avrupa’nın bir parçası olduğunu bu etkinliklerin bir kez daha gösterdiğini belirtti. Kurt ayrıca, “Avrupa Birliği hangi siyasi tavırda olursa olsun Türkiye Avrupalıdır. Türkiye Avrupalı olacaktır; çünkü yüzyıl önce büyük Önderimiz bize çağdaş uygarlık seviyesine ulaşıp geçmeyi emretmiştir. Bu noktada biz kendimizi Avrupalı sayıyoruz ve Avrupalı dostlarımızın da bizi öyle bilmesini istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Arslan: “Kentlerimizi daha yaşanabilir hale getirmeyi amaçlıyoruz”

TBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan, açılış konuşmasında etkinliklerin sadece kutlama amacı taşımadığını, aynı zamanda alışkanlıkları değiştirmeyi ve karar alıcıları teşvik etmeyi hedeflediğini belirtti.

Kentlerin tüm bileşenleriyle birlikte daha yaşanabilir hale gelmesini, herkes için ekonomik, güvenilir ve sorunsuz ulaşım imkanı olmasını amaçladıklarını belirten Arslan, “Bu hususta Türkiye Belediyeler Birliği olarak farkındalık yaratma konusunda üstümüze düşeni yapıyoruz. Ancak bu tür çalışmaların dokunmatiği takdir edersiniz ki belediyeler ve merkezi yönetimlerdir.” dedi.

Etkinlik aile fotoğrafı ve bando takımı gösterisinin ardından TBB’nin düzenlediği bilgi yarışması ile sona erdi. Kazanan kişilere ödülünü TBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan takdim etti.