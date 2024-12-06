Uraloğlu: “TEKNOSAB Kavşağı, bölgenin gelişimine katkı sağlayacak”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi'nin (TEKNOSAB) İstanbul-İzmir Otoyolu'na ve Bursa-Karacabey Devlet Yolu'na bağlantısını sağlayan TEKNOSAB Kavşağı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Bursa'nın tarih boyunca üretim ve ticaret yollarının kesiştiği, medeniyetlerin harmanlandığı önemli bir merkez olduğunu anlattı. Bursa'nın ülke ihracatında 3'üncü sırada yer alan, sanayinin lokomotifi, üretim gücünün kalbi niteliğindeki şehirlerden olduğunu belirten Uraloğlu, "TEKNOSAB gibi organize sanayi bölgeleri ise bu kalbin odacıkları gibidir. Bu odacıkların çalışarak kalbin atması için kan taşıyacak damarları ise yollarıdır. İşte bugün Bursa'nın kalbine yeni bir damar açmanın mutluluğunu ve haklı gurunu yaşıyoruz" dedi.

“26 karayolu projesi devam ediyor”

Uraloğlu, bu kavşağın sadece bir yol değil, sanayinin lokomotifine takılan yeni bir vagon, TEKNOSAB'ın gelişimine önemli katkı sağlayacak stratejik bir yatırım olduğunu bildirdi.

Kavşağın da TEKNOSAB'ın ekosistemine yeni bir can vereceğini, üretim gücünü katlayıp istihdam imkanlarını geliştireceğini kaydeden Uraloğlu, "Türk otomotivinin başkenti Bursa, uluslararası birçok yatırıma ev sahipliği yapan, sanayisiyle ülkemizinin önemli metropol şehirlerimizden biridir. Marmara ve Ege bölgeleri arasında uzanan gelişmiş otoyol ve bölünmüş yol güzergahlarında geçiş noktası olan şehrimiz, her geçen gün biraz daha büyüyor. 2002 yılından bu yana Bursa'nın ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 230 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. Bölünmüş yol uzunluğunu 195'ten 605 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu 148'den 784 kilometreye çıkardık. Bursa'da 292 yeni köprü inşa ettik. Hiç tünel yoktu, 15,1 kilometre uzunluğunda 5 tüneli de bitirerek trafiğe açtık. İstanbul-Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Bursa Çevre Otoyolu, Bursa-Eskişehir-Ankara Yolu, Bursa-Karacabey Yolu, Bursa-Mudanya gibi nice güzergahı bölünmüş yol olarak tamamladık. Eylül ayında 7,3 kilometre uzunluğundaki İznik Çevre Yolu'nun açılışını da gerçekleştirdik. Bugün itibarıyla 20 milyar 437 milyon lira proje bedeliyle, Yenişehir-Bilecik, Orhangazi-İznik, Çalı, Gemlik-Armutlu, Mudanya-Gemlik, Dursunbey-Tavşanlı, İnegöl-Domaniç yolu gibi 26 kara yolu projesiyle yapım çalışmalarına devam ediyoruz" diye konuştu.

“Osmaneli-Bursa YHT hattı 2025’te bitecek”

Bursa'nın ulaşım ağını ulaşımın tüm modlarıyla geliştirdiklerine dikkati çeken Uraloğlu, Ankara-Bursa Hızlı Tren Hattı'nı Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı'na bağlantılı olarak inşasını sürdürdüklerini dile getirdi. Uraloğlu, bu demir yolu hattında 105 kilometrelik Osmaneli ile Bursa arasındaki işleri 2025 yılı sonunda tamamlamayı, Bursa ile Bandırma arasını ise 2028 yılı içinde bitirmeyi hedefledikleri bilgisini vererek, "Bursa'da devam eden önemli ulaşım projelerimizden biri de Emek-Yüksek Hızlı Tren Gar-Şehir Hastanesi Hafif Raylı Sistem Hattı, kısa adıyla Şehir Hastanesi Metrosu'dur. Saatte 80 kilometre işletme hızıyla günlük 410 bin Bursalı hemşehrimize bittiğinde hizmet verecek. Bu projemizi de 2025 yılı sonuna yetiştirerek bitirmeyi hedefliyoruz" ifadesini kullandı.

Bölgedeki yol güzergahına değinen Uraloğlu, "Bursa-Karacabey Devlet Yolu'ndan ayrılıp, Taşpınar Köyü'nün doğusundan geçerek, TEKNOSAB Kavşağı ile İstanbul-İzmir Otoyolu'na bağlanıyor. 10,5 kilometre uzunluğundaki Zeytinbağı İl Yolu'nu, 2 gidiş, 2 geliş toplam 4 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa ediyoruz. Bölgedeki yaşam alanları ve üretim merkezlerinin yol ağlarını çeşitli noktalarından 7 kavşak ile bağlantısını tesis ediyoruz. Otoyol bağlantısını ise 1,8 kilometre uzunluğunda bölünmüş yol ve 4,2 kilometrelik kavşak kolu ile sağlanmasını planladık" dedi.