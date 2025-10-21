Üreticilere 717 milyon lira don zararı ödemesi yapılıyor

ADANA/EKONOMİ

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın geçtiğimiz şubat ve nisan aylarındaki aşırı soğuk ve don olaylarından etkilenen üreticilere yönelik destek ödemelerine başlandı. Adana genelinde 9 bin 200 üreticiye toplam 717 milyon lira ödenecek.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarım sigortası bulunmayan ancak Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere ilk etapta 13 milyar 221 milyon TL destek ödemesi yapıldığını açıkladı. Uygulama kapsamında, Adana’da ova kesiminde 21–25 Şubat, kuzey ilçelerinde ise 12 Nisan 2025 tarihlerinde meydana gelen don olayları sonrasında ürünleri zarar gören, tarım sigortası bulunmayan ancak ÇKS’ye kayıtlı üreticilere yönelik ödemeler başlatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Adana’daki ödemelerle ilgili şu açıklamayı yaptı: “Adana’da 9 bin 200 üreticimize toplamda 717 milyon Türk Lirası destekte bulunuyoruz. Kimlik numarasının son rakamı 4, 6 ve 8 ile biten üreticilerimize 20 Ekim 2025 saat 18.00’den itibaren, 0 ve 2 ile biten üreticilerimize ise 24 Ekim 2025 saat 18.00’den itibaren ödemeler yapılacaktır. Tüm üreticilerimizin afetsiz bir üretim sezonu geçirmelerini temenni ediyorum.”