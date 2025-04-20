“Üretimin Kahramanları” Konya’da sahneye çıktı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Tarım ve gıda sektöründeki üreticilerin ekonomik döngüye katılımını güçlendirerek, yerli üretimi destekleme amacıyla Güvenilir Ürün Platformu tarafından başlatılan “Türkiye’nin Kahramanları” projesi kapsamında, 30’dan fazla büyük alıcı ve yatırımcıdan oluşan alım heyetiyle birebir görüşme imkânı bulan üreticiler, ürünlerini tanıtma fırsatı buldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, TBMM Tarım Komisyonu, Gıda Perakendecileri Derneği, TÜRES, TURYİD, PERDER gibi önemli paydaşların yanı sıra birçok kurumun desteğiyle hayata geçirilen proje, Konya’daki yerli üreticiler ile ulusal ölçekli perakende firmaları arasında işbirliği kapılarını araladı.

“Kahramanları öne çıkartıyoruz”

Etkinliğin düzenlenmesinde büyük emeği olan Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak, yerli üreticinin yanında olduklarını vurguladı. Toprak, “Türkiye’yi önce deprem üssünden üretim üssüne dönüştürdük. Şimdi de dedik ki Anadolu’nun değişik yerlerindeki kahramanları öne çıkartan, projeyle buluşturan bir yapıya dönüştürelim. Onlar üretime her şeye rağmen devam eden, istihdama katkı veren, çoğu da Konya Ticaret Odası’na kayıtlı isimler. Bu üreticilerimizi, kamuoyuyla buluşturmaya çalışıyoruz.” dedi.

“Altyapı sağlamakla mükellefiz”

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ise, yaptığı konuşmada yatırımcılara seslenerek “Deprem bölgesine ve Anadolu’ya daha fazla özen gösterilmesi gereken bir dönem başladığına inanıyorum. Çünkü Marmara Bölgesi ekonomik anlamda desantralize olmak zorunda. Bu artık bir tercih değil, bu ülkeyi seven, bu ülkedeki ekonomiyi konuşan herkes için çok önemli bir görev. Konya Ticaret Odası veya diğer illerin odaları, iş adamları ya da yerel yöneticiler ve siyasetçiler olarak gerekli altyapıyı sağlamakla sadece şehrimiz için değil ülkemiz için mükellef olduğumuza inanıyorum. İlla ki üretim anlamında da yatırım yapılmak durumunda değil. Sizlerin yönettiği bir çok sistem var. O sistemleri Konya’ya veya diğer Anadolu şehirlerine, Anadolu’nun büyük ilçelerine mutlaka taşımamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız da programın sadece bir üretici buluşması değil, aynı zamanda Türkiye’nin markalaşma vizyonunun önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Her ürünün potansiyel bir marka değerine sahip olduğunu ifade eden Altunyaldız, özellikle tarım ürünlerinde kümelenme modeliyle hareket edilmesinin, başarıya ulaşmayı kolaylaştıracağını belirtti.

Konuşmaların ardından KTO Başkanı Selçuk Öztürk ve Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız tarafından, projeyi destekleyenlere plaket takdim edildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da fuar alanını gezerek firmalardan bilgi aldı.